Rekord-Trüffel in Ungarn gefunden

Ein weißer Trüffel mit einem Gewicht von 1.040 Gramm wurde im Komitat Baranya in Südungarn gefunden, der den größten Trüffel seiner Art darstellt, der je im Land gefunden wurde. Der bisherige Rekord lag bei 600 Gramm, festgelegt im Jahr 2016, sagte die Presseabteilung des Landwirtschaftsministeriums am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.





Beide Trüffel wurden von Pilzjägern gefunden, die für die örtliche NEFAG Forstfirma arbeiteten. 2018 war ein außergewöhnlich gutes Jahr für weiße Trüffel, mehrere Rekorde wurden aufgestellt und die Preise sanken dank der Fülle an Trüffeln, die in Italien gefunden wurden. Der 2016 gefundene 600 Gramm schwere weiße Trüffel wurde eingefroren und ist in der Großen Markthalle in Budapest ausgestellt.