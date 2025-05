Mehr als fünf Kilo Heroin und Amphetamine bei einem serbischen Fahrer in Röszke gefunden

Mehr als fünf Kilogramm Heroin und Amphetaminderivate wurden im Fahrzeug eines serbischen Fahrers von den Steuerprüfern am Grenzübergang in Röszke gefunden, teilte das Nationale Steuer- und Zollamt des Komitats Csongrád-Csanád am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Demnach wurde ein serbischer Fahrer, der sich zur Einreise anmeldete, durchsucht, und die Steuerprüfer fanden im Staufach unter dem Fahrersitz des Fahrzeugs manipulierte Pakete. In dem Versteck und später im Kofferraum fanden sie mutmaßliche Drogen. Ein Schnelltest ergab sofort, dass es sich bei der Substanz, die insgesamt mehr als 5.100 Gramm in Pulverform ausmachte, um ein Derivat von Heroin und Amphetaminen handelte. Ein anderer serbischer Fahrer versuchte, das Versteck unter dem Rücksitz des Wagens zu benutzen, aber die frisch abgeklebte Polsterung erwies sich als „gesprächig“: Insgesamt acht Tütchen mit mehr als 200 Gramm und ein separates Gefäß mit weiteren 11 Gramm mutmaßlicher Drogen, die von den Beamten als Kokainderivate identifiziert wurden. Die Fahrer wurden wegen des Verdachts des Drogenbesitzes strafrechtlich verfolgt, heißt es in der Erklärung.