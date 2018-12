Balaton Sound Festival 2019 – erste Line-ups

Das Balaton Sound Festival 2019 gibt erste Acts des Line-ups bekannt. Dabei sind u. a. DJ Snake, Paul Kalkbrenner, Marshmello und Armin Van Buren. Das Strandfestival bietet eine tolle Besetzung mit Future, Hernan Cattaneo, NERVO, Don Diablo & mehr, die alle für das Ungarn-Event bestätigt wurden.

Balaton Sound, das fünftägige Strandthemenmusikfestival am atemberaubenden Plattensee, hat die ersten Acts für das Festival 2019 veröffentlicht, das vom 3. bis zum 7. Juli 2019 auf dem ungarischen Festival stattfinden wird.

Der platinverkaufte Mellogang-Leader Marshmello wird eine riesige Besetzung leiten, zu der auch Armin van Buuren, der Chef des Armada-Labels, und „Pardon My French“ Superstar DJ Snake gehören.

Neben dem Trio am Balaton kommen Atlantas zukunftsweisender Rapper Future und Berlins einzigartiger internationaler Künstler Paul Kalkbrenner sowie das Zwillingsduo NERVO, das allein mit seinen Songwriting-Fähigkeiten zum Star avanciert ist. Don Diablo gilt als einer der Gründerväter der zukünftigen Hausbewegung und wird sich der ersten Welle von Talenten anschließen, wobei der angesehene DJ, Produzent und Botschafter Hernan Cattaneo ebenfalls bestätigt wurde, ebenso wie der schnell aufstrebende EDM-Produzent DJ Will Sparks und Timmy Trumpet, deren live improvisierte Trompetensoli über Tanzmusik ihm eine internationale Fangemeinde verschafft haben.

Sicherheitsmaßnahmen sind bereits getroffen. Die 5-tägige verrückte Strandparty und Schwester des Sziget Festivals in Ungarn wird auch Ibiza-Bewohner wie Sunnery James & Ryan Marciano und Killy im Rahmen der First Wave Ankündigung begrüßen. Die Veranstaltung beginnt am 3. Juli, wobei die Ausgabe 2019 an ein herausragendes Jahr 2018 anknüpfen wird, in dem Sets des schwedischen Duos Axwell Λ Ingrosso und des Produzenten von’Remedy‘ Alesso zu sehen waren.

Der 5-tägige Balaton Sound Pass bietet das volle verrückte Beach-Party-Erlebnis am Balaton in Ungarn, während die 3- oder 4-tägige Option den Fans die Möglichkeit gibt, einen Teil von drei oder vier der Haupttage des Strandfestivals zu genießen.