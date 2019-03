Balaton – Ein Wintermärchen

Der Norddeutsche Rundfunk wirft einen Blick auf den Balaton im Winter: am Sonntag, den 17. März 2019 um 18 Uhr und am Montag, den 18. März 2019 um 2.05 Uhr strahlt der NDR seine beliebte Sendung „Hanseblick“ unter dem vielversprechenden Titel „Wintermärchen am Balaton“ aus.





Der Balaton ist oft nur als beliebtes Reiseziel für den Sommerurlaub bekannt. Im Hotel, Ferienhaus, im Zelt oder im Wohnwagen kann man am größten See Mitteleuropas unvergessliche Urlaubstage beim Baden, Schwimmen, Radfahren und Wandern verbringen. Als Teil eines bedeutenden, großen Naturschutzgebietes und Zentrum des UNESCO-Geoparks Bakony-Balaton bietet die Ferienregion auch Naturfreunden unendlich viele Attraktionen: ein riesiges, imposantes Vulkankegelfeld, Karsthöhlen, Wälder, Weinberge, prächtige Landschaften mit üppiger Fauna und Flora.

In den nicht so heißen Monaten zieht es Kurgäste aus aller Welt in die Thermen unweit des Balaton, allen voran in die weltbekannte Stadt Hévíz mit ihrem 4,4 Hektar großen einzigartigen Thermalwassersee. Kulturreisende erfreuen sich das ganze Jahr über an den pittoresken Städtchen und urigen Gemeinden der Region Balaton mit ihrem bunten kulturellen Angebot.







Der Balaton hat auch im Winter seinen Reiz. Der Plattensee ist in ein besonderes Licht getaucht, die Hügel und Vulkankegel manchmal schneebedeckt, die Wasseroberfläche verwandelt sich jedes Jahr ein paar Tage oder Wochen in ein bizarres Eisgebilde und nicht zuletzt ist es ruhig in den Straßen rund um den See. Das Leben bleibt jedoch im Winter nicht stehen, die Obst-, Gemüse- und Flohmärkte sorgen auch in der kalten Jahreszeit für die Einheimischen. Hotels, Restaurants und Cafés hoffen auf Touristen. Die Theater und Museen rund um den See haben Hochsaison.

Die Redakteure vom Hanseblick entdeckten im Januar so manch interessante Geschichte. Das Kamerateam begleitete den Moderator Jan Hendrik Becker bei seiner Fahrt mit dem Wohnmobil um den Plattensee und fing wunderschöne Stimmungen ein.