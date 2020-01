All-Inclusive im Ferienhaus am Balaton – Was heißt das?

Gepflegte Strände, sauberes und türkisblaues Wasser sowie eine große Vielfalt an Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung: der im deutschen auch als “Plattensee” bekannte Balaton ist nicht umsonst ein immer beliebteres Reiseziel. Auch das für viele unerwartet sonnige Klima – 2019 war das heißeste Jahr in Ungarn – lockt immer mehr Urlauber an den Balaton.

Eine gerade bei Familien beliebte Form der Unterbringung stellt ein Ferienhaus am Balaton dar. Denn dieses verspricht neben Flexibilität vor allem viel Platz und ein im Gegensatz zum Hotel hohes Maß an Privatsphäre. Anders als beim Pauschalurlaub im Hotel muss man sich bei dieser Urlaubsform jedoch selbst um die Verpflegung kümmern. Bei einem guten Balaton Ferienhaus Angebot liest man jedoch immer öfter von All-Inclusive im Ferienhaus. Doch was genau hat es damit in Bezug auf den Urlaub im Ferienhaus eigentlich auf sich?

Was darf man bei All-Inclusive im Ferienhaus erwarten?

Den Platz an der Sonne im Ferienhaus genießen und dabei auch noch alle Wünsche von den Lippen abgelesen bekommen? Ein üppiges, täglich wechselndes Buffet an dem man sich nahezu jederzeit nach Herzenslust bedienen darf? Dazu noch eine große Auswahl an eiskalten Drinks, bei der keine Wünsche offenbleiben. Und das ganze ohne das übliche Gedränge in überfüllten Hotels, sondern in der privaten Umgebung des eigenen Ferienhauses. So oder so ähnlich würde man sich All-Inclusive in einem der Ferienhäuser am Balaton vorstellen. Doch ist es auch tatsächlich das, was man erwarten darf?

Nicht ganz – denn anders als bei Pauschalreisen bezieht sich der Zusatz All-Inclusive beim Urlaub im Ferienhaus nicht auf die Verpflegung. Vielmehr ist damit gemeint, dass zusätzliche Kosten wie zum Beispiel für Strom, Wasser oder die Endreinigung schon im Preis enthalten sind. Man bezahlt also schon bei der Buchung einen Fixpreis für das gesamte Ferienhaus. Bucht man zum Beispiel ein All-Inclusive Angebot für ein Ferienhaus am Balaton, hat man schon bei der Buchung alle Kosten im Blick und kann das Budget für den Urlaub optimal planen – Geld für die Verpflegung vor Ort muss man dabei jedoch weiterhin einplanen.

Mit All-Inclusive-Angeboten den Urlaub im Ferienhaus am Balaton genießen

Wie Eingangs schon erwähnt ist der Balaton im Speziellen und Ungarn im Allgemeinen ein Reiseziel, das immer beliebter wird. Denn neben dem tollen Wetter, der großen Auswahl an Freizeitmöglichkeiten und der Gastfreundschaft vor Ort gibt es noch viele weitere gute Gründe nach Ungarn zu reisen.

Wer sich für seinen Urlaub zum Beispiel ein Ferienhaus mit Pool am Balaton mieten möchte, sollte sich nach Angeboten mit einer All-Inclusive-Option umschauen. Diese bringt zwar keine Rundumversorgung wie man sie von einer Pauschalreise kennt mit sich, sorgt jedoch für Transparenz und erleichtert die Abrechnung der Nebenkosten für Strom, Wasser und andere sonst separat abgerechnete Posten ungemein – und macht es damit einfacher, sich auf die schönen Seiten des Urlaubs zu konzentrieren.