Balaton: Fahrgastschifffahrt nahm regelmäßigen Betrieb auf

Die fahrplanmäßig verkehrenden Schiffe haben am ersten Wochenende im Juni in 19 Häfen des Balaton ihren diesjährigen Betrieb aufgenommen, machte die Schifffahrtsgesellschaft Bahart in einer Pressemitteilung bekannt.





Damit ist es möglich, mit dem Schiff schnell und bequem von einer Seite des Sees zur anderen zu fahren. Viele Ausflügler nutzten bereits bei schönem Wetter am 1. Juni diese Möglichkeiten. Bis 5. Juli ist der Fahrplan der Vorsaison gültig, danach werden bis zum Sommerende noch deutlich mehr Linien verkehren.







Alle Infos: balatonihajozas.hu – Ein- bis zweistündige Panoramaschifffahrten werden rund um den Plattensee in dreizehn Häfen angeboten: balatonihajozas.hu