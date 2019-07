Starke Nachfrage für Pkw-Subventionen der Regierung

Mehr als 2.500 Großfamilien reichten in der ersten Woche, in der die Mittel zur Verfügung gestellt wurden, Förderanträge für den Autokauf ein, sagte Katalin Novák, Staatssekretärin für Familie und Jugend, auf einer Pressekonferenz am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Regierung hat 5 Milliarden Forint (15,5 Mio. EUR) für die Subventionen in diesem Jahr und 10 Milliarden Forint für das nächste Jahr vorgesehen, aber Novák sagte, diese Mittel könnten bei starker Nachfrage erhöht werden. Die Regierung hofft, dass die Finanzierung den Kauf von Fahrzeugen durch mindestens 10.000 Großfamilien unterstützen kann, fügte sie hinzu.







Familien mit drei oder mehr Kindern haben Anspruch auf bis zu 2,5 Millionen Forint für den Kauf von Fahrzeugen, die mindestens sieben Fahrgästen Platz bieten, im Rahmen des am 1. Juli gestarteten Programms, das Teil eines Pakets von Maßnahmen zur Unterstützung von Familien ist, das die Regierung zur Bewältigung des Bevölkerungsrückganges ausarbeitet.