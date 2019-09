Matolcsy fordert Weiterentwicklung des ungarischen Wachstumsmodells

Das Wachstumsmodell der ungarischen Wirtschaft muss weiterentwickelt werden, um das Land langfristig auf einen nachhaltigen Aufholkurs zu bringen, sagte der Präsident der Nationalbank auf einer Wirtschaftskonferenz in Nyíregyháza im Nordosten Ungarns – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





György Matolcsy sagte, der aktuelle „wirtschaftliche Klimawandel“ erfordere neue Ansätze. In Bezug auf die ungarische Wirtschaft sagte Matolcsy, dass die Nettoauslandsverschuldung des Landes bis 2021 zurückgezahlt würde, und fügte hinzu, dass Ungarn wirtschaftlich gesehen in jüngster Zeit von einem der verwundbarsten Länder zu einem der weniger verwundbaren Länder geworden sei. Dennoch warnte er davor, dass „12 plus“ die wirtschaftliche Entwicklung Europas bedroht, was sich auf die Fähigkeit Ungarns auswirkt, die Kluft zu den weiter entwickelten EU-Ländern zu verringern.







Matolcsy sagte, dass die Welt auf dem Weg zu einem neuen System des Austauschs „auf der Grundlage von Informationen und Energie“ sei, in dem „Informationen das neue Gold sind“. Zu den Herausforderungen, die er nannte, gehörten „der sich abzeichnende Effekt eines harten Brexits“, eine Verlangsamung der deutschen Wirtschaft und die Möglichkeit, dass ein Handelskrieg zwischen den USA und China auf andere Regionen übergreift, mit potenziell schwerwiegenden Auswirkungen auf die Fähigkeit Ungarns, die Kluft zu seinen reicheren Konkurrenten zu verringern.

Matolcsy forderte die Umsetzung des Programms der Zentralbank zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Ungarns. Er schlug auch vor, die Binnennachfrage im Allgemeinen zu verbessern, während bestimmte spezifische Branchen möglicherweise eine zentrale Unterstützung benötigen.