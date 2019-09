Ungarn: Preis für alkoholische Getränke 23% unter EU-Durchschnitt

Das Verbraucherpreisniveau für alkoholische Getränke in Ungarn lag im vergangenen Jahr um 23% unter dem Durchschnitt der Europäischen Union, wie Daten von Eurostat zeigen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Der relative Preis für alkoholische Getränke war nur in Bulgarien und Rumänien niedriger, wo sie 26% unter dem EU-Durchschnitt lagen. Die Preise für alkoholische Getränke lagen in der Tschechischen Republik 18% unter dem EU-Durchschnitt und in Polen 14% unter dem Durchschnitt.







In der Slowakei lagen die Preise um 10% unter dem Durchschnitt. Ungarn erhöhte die Gesundheitssteuer auf alkoholische Getränke ab Anfang 2019, so dass die Preise für solche Produkte deutlich über die Inflationsrate hinaus stiegen.