Fotorätsel zum Balaton

Das Internetportal balatontipp.hu startete Anfang April 2020 mit Unterstützung von Selbstverwaltungen, Hotels, Pensionen, Restaurants und anderen Dienstleistern ein wöchentlich veröffentlichtes Wissensspiel über den Balaton.





Für das Fotorätsel werden auf der Website von Balatontipp jeweils neun Fotos mit drei Antwortmöglichkeiten eingestellt. Freunde und Liebhaber vom Balaton haben die Möglichkeit, innerhalb einer vorgegebenen Frist ihre Tipps abzugeben. Die besten Rateergebnisse werden prämiert.

Das Fotorätsel ist zwar in ungarischer Sprache, die Bilder sprechen aber mit ihren kleinen Details eine für alle verständliche Sprache. So haben auch ausländische Einwohner am Balaton eine Chance, gute Tipps abzugeben. Viele von ihnen leben ja schon lange hier und haben die Region ausgiebig erkundet.

Die aktuelle Rätselrunde hat Ostern zum Thema. Alle vier Wochen werden unter den besten Antworten Geschenke ausgelost und die Sieger per E-Mail informiert. Der Hauptpreis ist die Einladung der Balaton Ballooning Kft. zu einem unvergesslichen Flug mit dem Heißluftballon.

Der zweite Teil der ersten Runde 2/1 begann am 10. April. Die Antworten müssen bis zum 15. April um 24 Uhr an toto2020@balatontipp.hu gesendet werden. Die E-Mail muss den Namen des Einsenders, seinen Wohnort und natürlich den Lösungsschlüssel in folgender Form enthalten: 1B, 2C, 3A, 4C … usw. Die Lösungen und die Namen der besten Einsender werden in der nächsten Runde bekannt gegeben.