Áder dankt den Ungarn in „schwierigen Zeiten“

In einer österlichen Videobotschaft dankte Präsident Janos Áder den Ungarn, insbesondere „Ärzten, Krankenschwestern, Ambulanz- und Gesundheitspersonal“, für die in „schwierigen Zeiten“ geleistete Arbeit. In Bezug auf den Kampf gegen die neuartige Coronavirus-Epidemie würdigte Áder Apotheker, Ladenbesitzer, Lieferanten und Fahrer sowie Lehrer, „die sich mit beeindruckender Kreativität und Verantwortung an die Härte des Fernunterrichts angepasst haben“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Er sagte, Anfang 2020 sei niemand auf „eine auf den Kopf gestellte Welt“ vorbereitet gewesen. Im Vorfeld von Ostern hätten Angst und Unsicherheit den Optimismus des neuen Jahres ersetzt. Dies sei eine Zeit der „Rezession statt Entwicklung und Einschränkungen statt Freiheit“. „Viele von uns trauern bereits und machen sich Sorgen um geliebte Menschen, die mit Krankheit kämpfen … Wir haben unsere Sicherheit und Bewegungsfreiheit verloren, und das Leben und die Existenzgrundlage vieler von uns sind in Gefahr“, sagte er.

„Die wachsenden Verluste machen uns traurig und armselig“, fügte der Präsident hinzu. Áder erwähnte besonders die Soldaten und Polizisten, die an den Grenzen patrouillieren und die Sicherheit des Landes gewährleisten. Er würdigte auch „Menschen, die Gesichtsmasken herstellen, für ältere Nachbarn einkaufen, diejenigen unterstützen, die auf sich allein gestellt sind“ und Menschen, die sich über soziale Netzwerke freiwillig engagieren.

„Wir schulden auch denjenigen Dank, die es ermöglicht haben, dass Schulen in einem virtuellen Raum weitergeführt werden können … denjenigen, die sich um die psychische Gesundheit der Isolierten kümmern, indem sie ihnen Literatur, Kunst und Musik über das Internet zur Verfügung stellen … denjenigen, die die Gemeinschaften durch religiöse Online-Gottesdienste zusammenhalten und Hoffnung durch gemeinsames Gebet nähren“.

„Ich bitte alle meine ungarischen Mitbürger, an unsere Nächsten und Liebsten zu denken … und zu verstehen, dass wir Leben retten können, wenn wir die Einschränkungen beachten, auch während der Osterferien„, sagte er. „Halten Sie einen Sicherheitsabstand voneinander ein, auch wenn es in dieser Zeit besonders schwierig ist, damit wir alle bald wieder bei guter Gesundheit zusammenkommen können“.