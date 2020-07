Das beste Eis am Balaton gibt es in Balatonfüred

Lavendel-Aprikosenkreation der Eisdiele Bagaméri gewann den Eiswettbewerb

Den alljährlich ausgetragenen Wettbewerb für das beste Eis am Balaton gewann 2020 die Eisdiele Bagaméri mit ihrem Lavendel-Aprikoseneis, schrieb das Internetportal hirbalaton.hu. Die Eisdiele in Balatonfüred gewann zum zweiten Mal den traditionellen Wettbewerb, erstmals im Jahre 2018.





Sonderpreise für andere coole Süßigkeiten gingen nach Balatonszemes, Veszprém und Balatonboglár: für die Süßigkeit „ZabSzemes“ der Margaréta-Eisdiele in Balatonszemes, für die Vanilleeisvariante mit Kürbiskernen „Tök Jó Fagyi” der Valley-Eisdiele in Veszprém und für das Fantasy-Eis „Balaton Hot Kiss“ der Tejvirág-Eisdiele in Balatonboglár.

Obwohl sich der Wettbewerb wegen der Coronavirus-Epidemie um einige Wochen verschob, bestand auch in diesem Jahr großes Interesse an dem Feinschmecker-Ereignis. Eine vierköpfige Jury machte sich am 12. Juni auf den Weg, um Konditoreien und Eisdielen zu besuchen, die Kreationen vor Ort zu verkosten und zu bewerten.

In diesem Jahr haben 13 Konditoreien und Eisdielen rund um den Plattensee am Wettbewerb teilgenommen.