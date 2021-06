Balaton: Eis des Jahres 2021 gekürt

Das Eis mit Lindenhonig, karamellisierten Mandeln und Äpfeln der Florida Eisdiele aus Balatonmáriafürdő, genannt „Mézesem“, hat den diesjährigen Balaton Eiswettbewerb gewonnen, wurde bei der Preisverleihung im Balatonföldvárer Besucherzentrum für maritime Geschichte bekannt gegeben – berichtet das Reiseportal turizmus.com.





Tamás Fekete, Vizepräsident des Balaton Tourismusverbandes (BTSZ), der den Wettbewerb zum 8. Mal organisierte, und Mitglied der Jury, sagte, dass der Wettbewerb das Leben der Konditoreien und Eisdielen rund um den Balaton qualitativ deutlich verbessert habe. Viele von ihnen haben die Meinungen und Ratschläge der Jury, der auch Fachleute angehören, aus den Vorjahren übernommen. Er lobte besonders die Tatsache, dass einige der Eismacher das Niveau der Präsentation auf ein künstlerisches Niveau gehoben haben und ihre Eissorten mit lokalen, natürlichen und hausgemachten Zutaten herstellen.

Der diesjährige Balaton Eiswettbewerb zog 23 Beiträge von 13 Konditoreien und handwerklichen Eisdielen rund um den Balaton an. In der Jury saßen Balázs Erdélyi, der Fachpräsident des Ungarischen Konditorenverbandes, und Sándor Márton, der Gewinner des letztjährigen Wettbewerbs, der Inhaber der Bagaméri Konditorei in Balatonfüred, sowie zwei Delegierte des BTSZ.

Die Florida Eisdiele in Balatonmáriafürdő gewann den Wettbewerb zum dritten Mal. Tamás Fekete sagte, dass nicht nur das Produkt von hoher Qualität ist, sondern auch die Art und Weise, wie es serviert wird, was ein einfaches Eis in den Status eines zusätzlichen Desserts erheben kann.

Zum ersten Mal wurde auch der Sonderpreis der Fachjury vergeben: die Eissorten „Somogyi“-Mogyi der Somogyer Eiscreme-Werkstatt und Páhoki Pepita von Bringatanya in Gyenesdiás wurden ausgezeichnet. Drei Süßigkeiten gewannen beim Balaton Wettbewerb 2021 Sonderpreise: das Eis „Meggyes gomolyasajt“ mit gerösteten Walnüssen der Amaretto Eisdiele aus Balatonalmádi, der Milchkaffee „Tökmagos“ von der Margaréta Eisdiele in Balatonszemes und das Eis „Borsos marzipan“ von der Völgy Eisdiele aus Veszprém.