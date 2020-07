Index-Affäre löst Demonstration in Budapest aus

Am Freitagabend fand in Budapest eine Demonstration aus Protest gegen die Entlassung des Chefredakteurs der Nachrichtenwebsite index.hu und für Medienfreiheit statt. Der Protest begann bei der Redaktion in Nordbuda, dann marschierten die Demonstranten zur Budaer Burg – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Letzten Mittwoch initiierte László Bodolai, Chef der Stiftung, die die Arbeitgeberrechte bei Index ausübt, die Entlassung von Szabolcs Dull. Zwei Tage später verkündete das Portal in einer „Dienstanweisung“, dass alle Redakteure und fast alle Mitarbeiter beschlossen hätten, zu kündigen.

„Die Journalisten von Index haben gezeigt, dass es Sinn macht, ein moralisches Rückgrat in diesem Land zu haben“, sagte András Fekete-Győr, Leiter der Oppositionspartei Momentum, vor der Menge, die den Szent György-Platz neben den Büros des Premierministers und des Präsidenten füllte. Sie mussten aufstehen, denn „100 Meter von hier entfernt gibt es einen feigen kleinen Mann, der sich nicht traut, sich vor einen Spiegel zu stellen“, sagte er und fügte hinzu: „Wir haben die Nase voll von feigen Politikern und ihren Propagandisten“. „Ich möchte ein Ungarn mit mutigen Menschen aufbauen…, ein Land mit einer freien Presse, unparteiischen öffentlichen Medien, einer unabhängigen Akademie der Wissenschaften, einem Land mit einer mitteleuropäischen Universität und einem Index“, sagte Fekete-Győr.

Der unabhängige Parlamentarier Ákos Hadházy sagte, dass „diese Demonstration nicht die letzte sein sollte, die Proteste sollten weitergehen“. Er bestand darauf, dass die hohen offiziellen Vertreter der öffentlichen Medien auf der Grundlage eines Konsenses ernannt werden sollten. „Es gibt kein Regime, gegen das man nicht erfolgreich kämpfen kann, aber je strenger die diktatorische Herrschaft, desto stärker sollte man sich dagegen zur Wehr setzen“, sagte er.

Die Demonstration wurde von Momentum initiiert und von Politikern mehrerer linker Parteien besucht.