Als fester Bestandteil des Alltags gibt es im Internet mittlerweile nichts, was es nicht gibt. Es bietet Unterhaltung. Wir bleiben online mit Freunden, Bekannten und der Familie in Kontakt. Online-Shopping hat für viele Menschen den Besuch in Läden, Geschäften und Kaufhäusern abgelöst. Wir nutzen Tools im Internet für mehr Produktivität im Geschäfts- und Privatleben.

Eine besondere Bedeutung hat das Internet für unsere Freizeit bzw. unser Privatleben. Wir können Reisen buchen, Filme und Serien dann schauen, wann es uns gefällt oder in einem Online Casino unser Glück versuchen.

Wir haben weitere unterhaltsame und beliebte Online-Aktivitäten zusammengestellt:

Musik streamen

Musik war schon immer eine beliebte Möglichkeit der Unterhaltung. Jeder kennt Komponisten wie Mozart oder Beethoven, die in der Vergangenheit Musik für die Eliten komponiert haben. Sie sind fester Bestandteil der Musikgeschichte. Vor einem Jahrhundert begann die Zeit des Rundfunks. Außerdem waren Schallplatten, Kassetten und später CDs populäre Arten seine Lieblingsmusik zu hören.

Heute streamen wir Musik über das Internet und können aus einer nahezu unbegrenzten Auswahl schöpfen. Besonders beliebt sind Anbieter wie Spotify, Deezer oder Apple Music. Diese Anbieter bieten gegen ein Abonnement Zugriff auf die Welt der Musik. Man kauft die Musik nicht, sondern nutzt nur den Zugang – auch auf die neuesten Songs und Alben.

Sprachen lernen

Gerade in Zeiten, wo durch das Coronavirus viele Freizeitbeschäftigungen nur eingeschränkt möglich sind und so oft der Spaß auf der Strecke bleibt, hat man plötzlich Zeit für Dinge, die man sonst nicht tun würde. Ein gutes Beispiel dafür ist, eine Sprache online zu lernen. Dabei lässt sich das Nützliche mit dem Vergnügen verbinden.

Es ist schön, wenn man sich auf seiner nächsten Reise mit den Einheimischen zumindest grob verständigen kann. Auch im Berufsleben können zusätzliche Sprachkenntnisse nützlich sein und Vorteile bringen. Neue Qualifikationen bieten oft neue Karrierechancen.

Die bekanntesten Anbieter für Online-Sprachkurse sind sicherlich Babbel und Rosetta Stone.

Mobile Gaming

Neben Games wie Minecraft, Angry Birds, Pokémon Go oder Candy Crush haben längst auch Brettspielklassiker wie Monopoly, Risiko oder der Kartenspiel-Dauerbrenner UNO den Weg auf die mobilen Endgeräte wie Smartphones oder Tablets gefunden. Wir können diese so jederzeit und überall online spielen. Immer beliebter wird bei Erwachsenen auch das Spielen im Online-Casino mit Echtgeld. Das Smartphone haben wir mittlerweile nahezu immer bei uns.

Wartezeiten lassen sich so verkürzen oder der Strandbesuch abwechslungsreich gestalten. Eigentlich gibt es kaum Grenzen wo wir mobil gamen können, gerade weil das Smartphone oder das Tablet zusammen mit dem Internet fest in unseren Alltag integriert sind.

Viele weitere Möglichkeiten

Neben den bekannten und beliebten Online-Aktivitäten gibt es noch viele weitere unterhaltsame Dinge im Internet. Wenn Sie nicht nur Musik hören, sondern auch selbst machen möchten, gibt es immer mehr Angebote im World Wide Web zum Erlernen eines Instruments. Der Klassiker ist sicher die Gitarre. Viele Menschen kennen noch Bob Ross, der durch seine Zeichenkurse im TV, The Joy of Painting, bekannt wurde. Ja, auch Zeichnen können Sie mittlerweile online lernen.

Die Liste lässt sich endlos fortsetzen: Nähen, Backen, Gärtnern und so weiter und so fort. Bevor Sie allerdings gleich ein Spezialangebot buchen bzw. kaufen, lohnt sich oft auch erst einmal ein Blick auf die Videoplattform YouTube.