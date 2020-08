IKEA in der Region Balaton

Das beliebte Einrichtungsunternehmen IKEA Ungarn setzt seine Expansion in der Provinz fort. Im Juni wurde in Győr die erste sogenannte Warenübernahmestelle eröffnet, jetzt kommt IKEA mit dieser Dienstleistung in Veszprém den Bewohnern der Region Balaton entgegen. Im Internet bestellte Waren können außerdem auch in Hajdúdorog abgeholt werden. Die Dienstleistung kostet ab 3.990 Ft bis etwa 10.000 Ft.





Vor der Eröffnung dieser Selbstabholstellen war es nur möglich, im Webshop bestellte IKEA-Produkte in den Warenübernahmestellen in Soroksár und Budaörs zu übernehmen oder sich diese mit dem Paketdienst deutlich teurer anliefern zu lassen. Die Abholstelle in Veszprém befindet sich im nördlichen Teil der Umgehungsstraße 830 in der Házgyári utca 18. Sie ist mittwochs und freitags von 11 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 13 Uhr geöffnet.