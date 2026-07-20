Gewerkschaft: IKEA-Geschäftsführung bereit, Lohnverhandlungen fortzusetzen

Die Geschäftsführung der ungarischen Niederlassung des schwedischen Einrichtungshauses IKEA hat ihre Bereitschaft signalisiert, die Lohnverhandlungen fortzusetzen, wie der Vorsitzende der Gewerkschaft für Beschäftigte im Einzelhandel KASZ am Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI erklärte.

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Zoltán Karsai sagte, die Geschäftsleitung wolle die Gespräche am 29. Juli fortsetzen. Die Beschäftigten in den IKEA-Filialen und -Lagern in Ungarn haben in den vergangenen Wochen mehrfach gestreikt und Lohnerhöhungen gefordert.