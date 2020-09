Wie du 2020 dein Business bewirbst, ohne aufdringlich zu sein

Viele Unternehmer, die von ihrem Konzept und ihrem Angebot überzeugt sind, scheuen es nicht, viel Geld in die Werbung zu investieren. Eine qualitative Werbung ist wahrscheinlich der einzige Weg, einen Brand zu integrieren. Selbstverständlich sollte die angebotene Ware der Qualität und dem Geschmack von zahlungsfähigen Kunden entsprechen.

Es ist wichtig die Werbung richtig zu schalten. Sollte eine Werbung falsch verfasst werden, die Werbebotschaft nicht richtig überbringen und einfach nur nervig sein, könnte diese zum Grabstein für das eigene Business werden. Um eine Werbebotschaft richtig zu verfassen, benötigt man eine Menge Fingerspitzengefühl. Dazu muss man sich sehr viel mit der Psychologie seiner Zielgruppe auseinandersetzen. Zusätzlich muss man darauf achten, dass man seine Kunden so oft, wie es nur möglich ist, an sein Angebot erinnert, ohne dabei zu aufdringlich und nervig zu sein. Besonders neue Produkte und Dienstleistungen sollten stets beworben werden. Sparangebote sind ebenfalls ein sehr guter Anlass, eine neue Werbung zu schalten.

Eine Werbeanzeige sollte man auf einen Blick erfassen können. Dabei muss der Kunde sofort verstehen, was die Werbebotschaft ist und wie er dieses Angebot wahrnehmen kann. Wenn man zum Beispiel ein Online Casino bewirbt, dann könnte die folgende Werbebotschaft bereits ausreichend sein:

Der Kunde sieht kurz und knapp auf einen Blick, was angeboten wird und wie er an dieses Angebot gelangen kann. Sollte ihn diese Offerte interessieren, dann wird er mit Sicherheit den Hyperlink anklicken und sich näher informieren.

Werbung im Online Marketing

Im Online Marketing funktioniert das Werbegeschäft ein wenig anders, als im Einzelhandel. Es gibt viele Möglichkeiten, Werbeanzeigen zu schalten. Wichtig ist, dass die Werbeausgaben möglichst effektiv eingesetzt werden. Es nützt wenig, wenn zum Beispiel eine Werbung über Skateboards auf Seiten für Rentner geschaltet wird. Nicht alle Rentner sind gerade auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk für den Enkel, der zufällig gerne Skateboard fährt. Man muss richtige Hotspots suchen oder personalisierte Werbeanzeigen in Auftrag geben.

Personalisierte Werbung

Das Internet bietet die Gelegenheit, seine Werbeanzeigen nur den Menschen einzublenden, die sich exakt für die erwünschten Themengebiete interessieren. Derartige Werbeanzeigen kann man entweder bei den Suchmaschinenanbietern oder in den sozialen Netzwerken schalten. In den Suchmaschinen sollte man sich seine Schlagwörter gut überlegen. Eine professionelle Keyword-Recherche ist dabei sehr hilfreich. Die Werbeanzeigen werden nämlich nur dann eingeblendet, wenn jemand bestimmte Schlüsselwörter als Suchanfrage eingibt. In den sozialen Netzwerken kann man selbst seine Zielgruppe definieren.

Newsletter und Rundmails

Abonnenten eines Newsletters werten den Wert einer Webseite stark auf. Newsletter und Rundmails sind eine sehr erfolgversprechende Werbestrategie. Man sollte jedoch wissen, wie man diese richtig zur Anwendung bringt. Viele Menschen fühlen sich von sinnlosen Mails belästigt. Damit die Abonnenten sich nicht sofort wieder vom Newsletter abmelden, sollte man sie nicht mit Spam-Nachrichten bombardieren. In Rundmails sollten ausschließlich spezielle Angebote, die unschlagbar sind, enthalten sein. Diese sollten mindestens einmal im Monat im Postfach liegen. Der Kunde wird an das Unternehmen erinnert und denkt durch ein unschlagbares Angebot über den nächsten Einkauf nach. Sobald die Rundmails jede Woche oder sogar noch öfter verschickt werden, werden diese oftmals als lästig empfunden.

Hotspots auf Partner-Seiten

Man kann seine Werbung auf Webseiten platzieren, die in ihrem Content dem eigenen Business entsprechen. Man sollte darauf achten, dass die Webseite nicht in direkter Konkurrenz zu dem eigenen Business steht. Abgesehen davon, dass ein direkter Konkurrent sich nur selten dazu bereit erklärt, Werbung fremder Unternehmen auf seiner Seite zu unterbreiten, könnte er die Werbeanzeigen konkurrierender Unternehmen in schlechtem Licht darstellen. Wenn man neben dem eigenen Business zusätzlich ein Video-Blog führt, sollte man darüber nachdenken, ob man ein Video seinem Business widmet und darunter Werbung in eigener Sache platziert.