Las Vegas, die Stadt der Sünde, im Süden Nevadas, umgeben vom Death Valley, der Mojave Wüste und dem Erholungsgebiet Lake Mead mit dem weltbekannten Hoover Dam am Colorado River lockt pro Jahr Besucher im mittleren zweistelligen Millionenbereich an. Die Stadt bietet Vergnügen und Verlockungen aller Art: Shows, Glücksspiel, Bars, Restaurants, gigantische Hotels und vieles mehr.

Las Vegas ist unbestritten das Mekka für Glücksspiel in den USA. Hotel-Casinos wie das Bellagio, das Venetian, das Wynn oder das MGM Grand lassen die Herzen der Glücksspielfreunde höher schlagen. Sie bieten ihren Gästen aber nicht nur Spaß an “einarmigen Banditen” oder an Blackjack-Tischen, sondern auch fantastische Shows mit weltbekannten Stars und beliebte Restaurants, sowie üppige Buffets.

Wer nicht extra nach Las Vegas reisen möchte, kann auch die immer zahlreicher werdenden Angebote im Internet nutzen, um sein Glück zu versuchen. Es gibt auch Gutscheine, u. a. für Casino777 oder mycasino.ch.

Wer einfach nur mal live einen Blick auf Las Vegas werfen möchte, kann dies bei den Las Vegas Webcams bei Earthcam tun. EarthCam ist ein weltweites Netzwerk von Webcams mit Kameras an sehr bekannten Orten, wie z. B. dem Times Square in New York. Aber auch Safaris in Afrika können Sie live miterleben.

EarthCam Kameras in Las Vegas

Freemont Street

An der Freemont Street, in Downtown Las Vegas begann das Herz der Stadt zu schlagen, bevor es den Las Vegas Strip überhaupt gab. Die ersten Casinos, Shows, schrille Läden und Geschäfte haben hier ebenso ihren Platz wie an der bekannteren Amüsiermeile. Werfen Sie mit dieser Webcam einen Blick auf flackernde Neonlichter und das bunte Treiben der Menschen.

Viva Las Vegas Wedding Chapels

Neben dem Glücksspiel hält sich oft auch das Klischee von Hochzeiten in Las Vegas: anders, spontan, nicht selten unüberlegt und überstürzt. Mit etwas Glück können Sie mit dieser Webcam eine echte Las Vegas Hochzeit beobachten. Der Anbieter bietet wirklich alle Arten von Hochzeiten, die man sich auch nur vorstellen kann. Von der Rock’n’Roll-Hochzeit über Dracula-Hochzeiten bis hin zur James Bond Heirat ist alles möglich. Neben der ganz klassischen Hochzeit gibt es natürlich auch eine Eheschließung im Elvis Stil.

Welcome to Fabulous Las Vegas Nevada

Wie das Glücksspiel gehört auch das weltbekannte Welcome-Schild zur Stadt. Diesem blinkenden Schild im klassischen Neonstil widmet sich eine eigene Webcam. Beobachten Sie Touristen dabei, wie diese sich vor diesem Wahrzeichen der Stadt am Las Vegas Boulevard zwischen dem Bali Hai Golf Club und dem McCarran International Airport fotografieren lassen.

Alle drei Webcams lassen einen das Flair der Stadt der Sünde und des Glücksspiels erahnen. Eine Reise in die Stadt, deren Einwohnerzahl sich in den letzten vierzig Jahren vervierfacht hat, ersetzt das aber nicht.