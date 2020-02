Dreimal gut – Unterhaltung, Glücksspiel und Casino-Spaß in Budapest

Pferderennen, Black Jack, Roulette, Poker, Baccarat – in Budapest gibt es einige Möglichkeiten, die Göttin Fortuna herauszufordern. In der Hauptstadt finden sich insbesondere drei Locations um sein Glück zu suchen. Inmitten der Stadt gelegen bieten sie die optimale Möglichkeit für Besucher, Sightseeing und Spiel zu verbinden und die Stadt in allen Facetten zu genießen. Hier die Adressen und einiges Interessantes rund um das Freizeitangebot in Budapest.

Kincsem Park

Albertirsai ut 2-4, Budapest 1101, Ungarn

Die traditionelle Pferderennbahn in Budapest bietet Glückssuchern was das Herz begehrt. In der Galopprennsaison von April bis November finden hier jeden Sonntag Rennen statt. Weiters gibt es Streetfoodfestivals mit internationalem und nationalem Angebot, spannende Oldtimer Shows und Food Trucks – ein buntes Vergnügen für Wetteinsätze oder einen einfachen Ausflug am Wochenende. Aktuelle Informationen finden sich oft auch kurzfristig auf der Website des Parks.

Tropicana Casino

Vigado utca 2, Budapest 1051, Ungarn

Sehenswert schon wegen der Location liegt zwischen Kettenbrücke und Elisabethbrücke direkt auf der Pest Seite der Stadt am Donauufer das Tropicana Casino. Es gehört – ebenso wie der Sofitel Nachbar Las Vegas – zur Las Vegas Gruppe. Etwas größer als das benachbarte Casino bietet es auf mehr als 500 Quadratmetern Tische und Spielautomaten. Während der Check In wie in Ungarn üblich etwas formell mit Reisepass gemacht wird, gibt es dann eine große Vielfalt an Slots. Alles in allem ein schönes Angebot für einen unterhaltsamen Abend in Budapest.

Las Vegas Casino

Szechenyi Ter 2 | Sofitel Budapest Chain Bridge, Budapest, Ungarn

Das zum Sofitel Budapest gehörige Casino ist gemeinsam mit einigen Partnerbetrieben in Budapest schon fast ein Traditionsbetrieb für Glücksucher. Seit 2015 bereicherte diese Gruppe ihr Angebot und nennt nun vier Unternehmen in Budapest ihr Eigen. 21 Life Game Tische erwarten hier die Spieler – und darauf liegt auch der Schwerpunkt der Location. Einige Slot Maschinen ergänzen das Angebot.

Budapest bietet viele weitere Möglichkeiten, die Stadt zu genießen. Top bewertet auf Tripadvisor und bestens dazu geeignet, Wahrzeichen Budapests gemütlich im Überblick kennenzulernen, ist eine Sightseeing-Bootsfahrt auf der Donau. Besucher wählen zwischen einem Audioguide oder einer Broschüre. Sie können ein typisch ungarisches Abendessen verkosten bevor sie in die Stadt gehen um dort eventuell in einem der Casinos ihr Glück zu versuchen.

Wie viele andere Städteplaner überdenken auch die Verantwortlichen in Budapest das Angebot der Stadt für Bewohner und Besucher. Gesamt gesehen steht in Frage, ob sich Städte global für Planungsmaßnahmen im Sinn von Synergieeffekten künftig mehr vernetzen könnten. Denn die Herausforderungen von Städteplanern werden derzeit rege diskutiert. Sicher ist, dass alle Zielgruppen gute Unterhaltung wie die der erwähnten Anbieter gerne in Anspruch nehmen. Während Architekten und Entscheider weltweit an Radwegen, Begrünung und Solaranlagen tüfteln, tragen bestehende Unternehmen schon jetzt entscheidend zur Bereicherung der Unterhaltungs-Infrastruktur bei.

Auch die Regelungen zu Casinos ist in Ungarn Objekt reger Diskussion. 2015 wurden vom Staat Ungarn Lizenzen für Casinos ausgeschrieben. Seither gibt es um die zehn Unternehmen, die vor Ort Spiele anbieten dürfen. Ergänzt wird dieses Angebot für Spielfreudige von Lotterieanbietern und Tipp Annahmen an Zeitungsständen. Die Anzahl der Spieler in Ungarn soll seither stark zugenommen haben. Auch die Wirtschaft profitierte von der Lizensierung – denn die Anzahl der Arbeitsplätze stieg an. Spieler sind allerdings erst ab einem Alter von 18 zugelassen. Online Casino Spiele, wie andernorts slottyvegas.com/de, werden in Ungarn ausschließlich von staatlicher Seite angeboten.