Flughafen Budapest will mehr Personal entlassen

Der Flughafen Budapest, der Betreiber von Liszt Ferenc International, wird als Reaktion auf die seit September geltenden Reisebeschränkungen und die langsamer als erwartete Rückkehr der Reisetätigkeit weitere Personaleinsparungen vornehmen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Der Budapester Flughafen plant die Entlassung von 236 Mitarbeitern, da er nicht in der Lage ist, das auf ein jährliches Minimum von 10 Millionen Passagieren angepasste Personalniveau aufrechtzuerhalten. Vorherige Gruppenentlassungen wurden im April angekündigt. Der Budapester Flughafen geht davon aus, dass die Passagierzahlen in den Herbst- und Wintermonaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 90% sinken werden, was dem Niveau von vor 17 Jahren entspricht, teilte das Unternehmen mit.