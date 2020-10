12 Tipps für das in Anspruch nehmen eines professionellen Umzugsunternehmens in Zürich

Wenn Sie nach einem Umzugsunternehmen suchen, um Ihren nächsten Umzug problemlos zu gestalten, ist es wichtig, vor der Unterzeichnung eines Vertrags einige Nachforschungen anzustellen.

Lokale Umzugsexperten kümmern sich von Ihrem ersten Anruf bis zum Entladen Ihrer letzten Kiste um Sie und Ihre Sachen. Was sind die Tipps von professionellen Umzugsunternehmen?

Hier sind 12 wichtige Tipps, die Sie bei der Suche nach einem professionellen Umzugsunternehmen beachten sollten:

1. Bitten Sie Ihre Freunde und Familie, ein Umzugsunternehmen zu empfehlen.

Wenn es darum geht, die richtige Firma zu finden, fragen Sie zunächst vertrauenswürdige Personen nach Empfehlungen. Was sind die Tipps von professionellen Umzugsunternehmen? Ihr Immobilienmakler, Ihre Mitarbeiter/Kollegen und Freunde können möglicherweise eine lokale Umzugsfirma vorschlagen, die Sie nehmen können, und sie haben möglicherweise auch einige Ideen zu Umzugsunternehmen, die Sie vermeiden sollten!

2. Holen Sie sich schriftliche Schätzungen persönlich ein.

Ein persönliches Angebot stellt sicher, dass das Angebot, das Sie von jedem Umzugsunternehmen erhalten, so genau wie möglich ist. Was sind die Tipps von professionellen Umzugsunternehmen? Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, mehr über die vom Umzugsunternehmen angebotenen Dienstleistungen zu erfahren.

3. Seien Sie offen mit dem Anbieter

Denken Sie daran, Ihrem Anbieter alle Kartons, Möbel, Kleidungsstücke und Gegenstände zu zeigen, die das Umzugsunternehmen für Sie transportieren soll. Was sind die Tipps von professionellen Umzugsunternehmen? Während ein professionelles Umzugsunternehmen Sie nicht zwingen kann, am Umzugstag mehr zu zahlen, um Sachen zu transportieren, die von Ihrem Angebot ausgeschlossen wurden, können Umzugsunternehmen sich weigern, etwas zu transportieren, was Sie in Ihrem Angebot nicht angegeben haben.

4. Fragen Sie nach zusätzlichen Kosten

Niemand mag Überraschungen am Umzugstag. Was sind die Tipps von professionellen Umzugsunternehmen? Informieren Sie sich daher unbedingt über zusätzliche Gebühren, z. B. Treibstoffzuschläge, zusätzliche Stillstandsgebühren und Ausrüstungsgebühren, die möglicherweise zu Ihrer endgültigen Rechnung hinzugefügt werden.

5. Erwägen Sie die Verwendung von Verpackungsdiensten

Wenn Sie wie die meisten Menschen sind, fürchten Sie die Idee, all Ihre Sachen zusammenzupacken. Was sind die Tipps von professionellen Umzugsunternehmen? Finden Sie eine lokale Umzugsfirma, die Kisten- und Verpackungsdienste anbietet. Diese Option kann Ihnen den Stress Ihres nächsten Schrittes wirklich ersparen.

6. Besprechen Sie den Versicherungsschutz

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Eigentum mit einer Versicherung schützen können, und informieren Sie sich schriftlich über den Versicherungsschutz. Was sind die Tipps von professionellen Umzugsunternehmen? Sie sollten auch prüfen, ob Ihre Hausratversicherung gilt, wenn die Sachen zu Ihrem neuen Zuhause transportiert werden.

7. Überprüfen Sie die Referenzen

Eine professionelle Umzugsfirma ist stolz auf ihren Ruf und stellt Ihnen gerne Referenzen von früheren Kunden zur Verfügung. Was sind die Tipps von professionellen Umzugsunternehmen? Nehmen Sie sich Zeit, um diese Referenzen zu überprüfen, denn der Ruf und nicht nur der Preis sollten ein entscheidender Faktor für Ihre endgültige Entscheidung sein.

8. Erfahrung ist wichtig

Während es verlockend sein kann, eine lokale Umzugsfirma zu beauftragen, die sehr niedrige Preise bietet, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass die Umzugsbranche voll von nicht lizenzierten Umzugsunternehmen ist, die keine Erfahrung haben. Was sind die Tipps von professionellen Umzugsunternehmen? Suchen Sie nach einer professionellen Umzugsfirma, die die Erfahrung haben, die Arbeit richtig zu machen.

9. Recherchieren

Finden Sie heraus, unter welchem Namen das Umzugsunternehmen tätig ist, und überprüfen Sie diese Namen, indem Sie online suchen und sich an das Better Business Bureau in Ihrer Nähe wenden.

10. Fragen Sie nach Servicepreisen

Fragen Sie, ob das Umzugsunternehmen Auszeichnungen oder Zeugnisse vom örtlichen klein Unternehmensverband, der Handelsgruppe oder einer anderen Branchenorganisation erhalten hat. Denken Sie daran, dass die Auswahl des richtigen Umzugsunternehmens den Übergang zu Ihrem neuen Zuhause zu einem stressfreien und einfachen Erlebnis machen kann. Was sind die Tipps von professionellen Umzugsunternehmen? Nehmen Sie sich also Zeit für Ihre Recherchen und wählen Sie einen professionellen Mover, auf den Sie zählen können.

11. Packen Sie nicht wahllos ein.

„Fangen Sie nicht an alles, was in Sichtweite ist ein zu packen “, sagt ein Content- und Social-Media-Manager. „Organisieren Sie Ihre Inhalte strategisch. Was sind die Tipps von professionellen Umzugsunternehmen?

Gehen Sie von Raum zu Raum und verpacken Sie zunächst Gegenstände, die Sie nicht oft verwenden, wie Dekor und Accessoires. Lassen Sie die Dinge, die Sie häufig verwenden,bis zuletzt.

12. Bereiten Sie Ihre Geräte im Voraus vor

Ein Umzugsmanager empfiehlt, bei Geräten vorauszuplanen. „Ihr Kühlschrank sollte mindestens einen Tag früher abgetaut sein. Ihre Waschmaschine, Backofen usw. müssen ausgeschaltet, gereinigt und wenn möglich in die Originalverpackung zurückgebracht werden. Was sind die Tipps von professionellen Umzugsunternehmen? Sichern Sie die Kabel und verschließen Sie die Türen, damit sie sich im LKW nicht versehentlich öffnen. “