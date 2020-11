Ein Umzug ist eine aufregende Angelegenheit. Vieles gibt es zu beachten. Deshalb ist es wichtig, sich rechtzeitig eine Check-Liste anzulegen. Anhand dieser Liste ist es möglich, einigermaßen ruhig und entspannt durch diese Zeit zu gehen, ohne auch nur eine einzige Kleinigkeit zu vergessen. Einige Dinge können lange vor den Umzugstag schon erledigt sein, andere können auch noch danach abgehakt werden. Eine der wichtigsten Frage ist aber, wie kann der Umzugstag so perfekt wie möglich durchgeführt werden?

Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach: Mit Hilfe eines Umzugsunternehmens! Aber kann der Umzug nicht alleine durchgeführt werden? In Zeiten von Corona ist es unter den momentanen Beschränkungen nicht möglich, den gesamten Umzug an einem Tag mit Hilfe diverser Freunde und Familienmitgliedern durchzuführen. Man könnte es natürlich versuchen. Doch wird man kontrolliert, würde es leider gemäß aktueller Verordnungen in Bezug auf die Corona-Pandemie zu Bußgeldern kommen. Das Geld kann auf legalem Wege, also dem Beauftragen eines Umzugsunternehmens, besser eingesetzt werden.

Kein Einsatz, keine Hilfe

Sie haben sicherlich recht, wenn Sie dagegenhalten, dass dies doch ein recht hoher Kostenfaktor sein kann. Aber es gibt genau genommen keine einheitliche Antwort auf diese Fragen. Denn wie hoch die Kosten für ein Umzugsunternehmen tatsächlich sind, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab:

Wie groß ist die Wohnung, die zu räumen ist? Die Frage bezieht sich auf die Anzahl der Zimmer.

Gibt es diverse Möbel, die demontiert und später wieder zusammengesetzt werden müssen?

Welche Elektrogeräte müssen auf- und abgebaut sowie mit neuen Anschlüssen versehen werden?

Gibt es große sperrige Möbel, bei denen Probleme auftreten können, etwa ein schmales Treppenhaus oder übermäßige Dimensionen, die nicht durch normale Türöffnungen passen?

Wo befindet sich die Auszugswohnung und wo die neue Wohnung? Innerhalb derselben Stadt werden andere Kosten zugrunde gelegt, als würde in eine andere Stadt, eine außerhalb gelegene Gemeinde gezogen werden. Bitte beachten Sie zudem, dass außerhalb der Stadtgrenzen nur ein bestimmter Radius angefahren werden kann. Alles, was außerhalb dieser Begrenzung liegt, muss separat angefragt werden.

Nicht nur die Anzahl der Zimmer, auch der Gesamtinhalt der Wohnung bzw. der Zimmer kann über den Preis entscheiden. Schließlich ist es die Menge der zu bewegenden Einrichtungsgegenstücke und die damit benötigte Anzahl der Fahrzeuge, aber auch des benötigten Personals, die zu einem eventuellen Preisaufschlag führen könnten. So ist ein Sprinter, der bei einer kleinen Wohnung eingesetzt werden kann, selbstverständlich günstiger als ein LKW, in den die durchschnittliche Einrichtung einer 4-Zimmer-Wohnung hineinpassen würde.

Wie viele Stunden haben Sie für Ihren Umzug Zeit? Ist eine kurze Zeitspanne von nur wenigen Stunden angesetzt, werden zusätzliche Männer zur Unterstützung benötigt. Dies erhöht die Kosten, ist grundsätzlich aber nach Absprache machbar.

Auch wenn es sich wie so oft im Leben um einen Zeitfaktor handelt, sollte man sich mit der Umzugsfirma im Vorwege einmal treffen, damit sich der Umzugsfachmann einen Eindruck vom Aufwand machen kann. Aufgrund seiner Einschätzung kann dann das Angebot erstellt werden. Natürlich steht es Ihnen frei, verschiedene Angebote einzuholen, um das günstigste annehmen zu können.

Der andere Weg

Die andere Alternative wäre, den Umzug alleine durchzuführen. Sicherlich ist dies ein großer Aufwand. Allerdings sind natürlich auch hierbei Kosten zu beachten.

Verpackungsmaterial: Decken Sie gar nicht erst daran, die alten, schon oft benutzten Umzugskartons der Freunde oder die billigen aus dem Baumarkt zu benutzen. Sie halten nicht immer, was sie versprechen. Sollten Sie allerdings in den Besitz von Bananenkartons gekommen sein, befinden Sie sich auf der sicheren Seite. Sie sind wirklich solide und stabil! Anderenfalls ist es notwendig, neue Umzugskartons beim Fachmann, etwa einer Umzugsfirma, zu kaufen.

Welches Fahrzeug wird benötigt? Dies ist abhängig von der Menge der Umzugsgüter. Hier können unter anderem die Richtwerte, die in Umzugsfirmen erfragt werden können, beispielsweise auf diversen Seiten im Internet eingesehen werden.

Der Zeitfaktor! Wird eine Umzugsfirma für den Umzug beauftragt, wäre es zeitgleich möglich, seiner Arbeit nachzugehen oder andere Besorgungen zu erledigen. Wer den Umzug selber durchführt, spart zwar den Arbeitslohn für die Umzugsleute. Er wird aber den ganzen Tag mit seinen Umzugskartons beschäftigt sein.

Einlagerung und Endreinigung der Wohnung

Natürlich ist es nicht eingeplant – aber manchmal, wenn man in eine kleinere Wohnung zieht, kann es notwendig sein, einige Dinge einzulagern. Selbstverständlich kann dies durch die meisten Umzugsunternehmen entweder direkt durchgeführt oder zumindest organisiert werden. Die Kosten eines Umzugsunternehmens sind abhängig von den einzulagernden Gegenständen und dem benötigten Platzaufwand.

Nicht immer hat man im hektischen Alltag die Option, die alte Wohnung selber besenrein zu hinterlassen. Auch diese Aufgabe kann vom Fachmann, also dem Umzugsunternehmer, übernommen werden.

Wie würden Sie entscheiden?

Sie haben es vermutlich bereits gemerkt: Ein Umzug kann ganz schön anstrengend sein. Und dass sogar, wenn er durch ein Umzugsunternehmen durchgeführt wird. Lassen Sie sich also ruhig vom Fachunternehmen helfen. So ist Ihnen eine Bürde abgenommen. Und Sie wissen ja, dass es mit dem reinen Ausräumen der alten und dem Einräumen der neuen Wohnung der Umzug nicht getan ist. Genau deshalb sollte man die Hilfe eines Fachunternehmens in Anspruch nehmen. Gönnen Sie sich im Umzugsstress diesen einen Luxus.