10 Tipps zum Umziehen großer Möbel in Bern

Möchten Sie mit Ihren eigenen Möbel umziehen? Das Verfahren kann einfacher sein, als Sie denken. Was sind die Tipps zum tragen schwerer Möbel? Selbst Bastler können große Möbel wie Sofas, Matratzen und Stühle mit den richtigen Techniken und Werkzeugen sicher umziehen.

Hier sind 10 wichtige Tipps für den Umzug von Möbeln in Bern in Ihr nächstes Zuhause, Ihre nächste Wohnung oder sogar in einen anderen Raum:

1. Holen Sie sich Hilfe.

Das Erste, was Sie wissen müssen, ist, dass Sie nicht nur Ihre Möbel und Ihr Zuhause schützen sollten, sondern auch sich selbst. Wenden Sie sich zunächst an Ihre Freunde und Familie und prüfen Sie, ob Sie Hilfe erhalten können. Was sind die Tipps zum Umziehen schwerer Möbel? Ein oder zwei zusätzliche Personen können den Unterschied ausmachen. Wenn Sie keine Freiwilligen finden können, können Sie einen Service wie Verpackungs-Service für den dringenden Umzug und Umzugsdienstleister in Ihrer Nähe finden.

2. Bereiten Sie Ihren Umzug vor

Bestimmen Sie genau, was und wohin Sie umziehen werden. Suchen Sie nach möglichen Gefahren wie eisigen Außentreppen oder Schlaglöchern. Was sind die Tipps zum transportieren schwerer Möbel? Es ist auch wichtig zu überlegen, wohin (in welche Zimmer) die Möbel / Sachen beim Entladen gehen, damit Sie sie in der richtigen Reihenfolge verpacken können.

3. Schützen Sie die Türen und entfernen Sie gegebenenfalls die Leisten.

Es ist ziemlich einfach, beim transportieren großer Möbel gegen Türen zu stoßen.

Das Entfernen der Türleisten schafft zusätzlichen Handlungsspielraum und verhindert mögliche Schäden an der Tür. Was sind die Tipps zum transportieren schwerer Möbel? Das Abdecken von Möbeln mit gesteppten Decken trägt auch zum Schutz der Türen bei.

4. Verwenden Sie die Möbelrutschen

Möbelrutschen schützen Holzböden und Teppiche vor Kratzern oder Beschädigungen durch das transportieren. Was sind die Tipps zum transportieren schwerer Möbel? Es ist oft eine gute Idee, sie auch nach dem Umzug an Ort und Stelle zu lassen!

5. Verwenden Sie die „L“ -Methode, um die Stühle durch die Türen zu führen.

Große Stühle können oft durch kleine Türen „aufgehängt“ werden, indem das Objekt auf die Seite gedreht und das lange Ende der L-Form durch die Tür gedrückt wird.

Was sind die Tipps zum Tragen schwerer Möbel? Drehen sie die Sachen, um das andere Ende durch zu bekommen.

6. Persönliche Schutzausrüstung erwerben eine der besten Investitionen, die Sie tätigen können, ist die PSA (persönliche Schutzausrüstung).

Was sind die Tipps zum Transportieren schwerer Möbel? Schutzgegenstände wie Hochleistung Arbeitshandschuhe können verhindern, dass Ihre Finger und Hände während des transportieren verletzt werden.

7. Suchen Sie einen Wagen für schwere und sperrige Gegenstände.

Karren sind oft der beste Weg, um große, schwere Gegenstände wie Waschmaschinen oder Trockner zu bewegen. Was sind die Tipps zum Bewegen schwerer Möbel? Sie können diese Werkzeuge mieten oder kaufen.

8. Kauf von Hebebändern und Gurten

Produkte wie Handstapler-Reise, Gurte erleichtern nicht nur das transportieren von Möbeln, sie können sie auch viel sicherer machen! Was sind die Tipps zum Bewegen schwerer Möbel? Diese professionellen Gurte sind oft das geheime Werkzeug professioneller Umzugsunternehmen auf der ganzen Welt.

9. Transportieren Sie die Möbel richtig.

Um Verletzungen zu vermeiden, heben Sie unbedingt mit den Beinen und nicht mit dem Rücken. Es ist auch wichtig, sich an den Knien und nicht an der Taille zu beugen. Was sind die Tipps zum Tragen schwerer Möbel? Beide Techniken helfen, übermäßige körperliche Belastungen zu vermeiden, die Sie oder Ihre Mithelfer verletzen könnten.

10. Entfernen Sie die Beine von Stühlen und Sofas

Das Zerlegen großer Möbel kann Ihnen helfen, die zusätzlichen Zentimeter zu bekommen, die Sie benötigen, um durch schmale Türen zu gelangen. Wenn Sie mehr bewegliche Gegenstände zum Nachmachen sehen möchten, besuchen Sie unsere Seite zum Bewegen und Heben von Werkzeugen. Bewegen Sie Möbel, ohne sich selbst zu verletzen oder Ihr Eigentum zu beschädigen. Was sind die Tipps zum Bewegen schwerer Möbel? Ein Umzug birgt immer gefahren und Verletzungen mit sich, wenn diese zerlegt werden.

Aber wir sind hier, um zu helfen.

Mieten Sie sich ein paar zusätzliche Hände und schauen Sie, wie Sie schwere Möbel so sicher und ordentlich bewegen können als Profis. Sie haben keine Hilfe und müssen Ihre Möbel selbst entsorgen? Auch dafür haben wir Tipps.

Pro-Tipp: Wenn Sie keinen Müllcontainer gemietet haben, überprüfen Sie die Regeln für die Müllabfuhr von Möbeln in Ihrer Region. Was sind die Tipps zum entsorgen schwerer Möbel? Viele Unternehmen nehmen es nicht vom Bordstein oder holen es nur während der Massen Abholung ab. Abhängig von den Regeln in Ihrer Region kann es daher die beste Option sein, einen Müllcontainer zu mieten. Unsere Kunden wählen normalerweise einen 20-Meter-Container zum entsorgen ihrer Möbel.

