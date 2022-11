Den Umzug vorbereiten

Ein Umzug ist eine stressige Angelegenheit. Es gilt zahlreiche Dinge zu koordinieren und im besten Fall sollten Sie zeitgleich in der alten und auch in der neuen Wohnung anwesend sein. Da das natürlich nicht möglich ist, geben wir Ihnen Tipps mit auf den Weg, wie der Umzug stressfrei gelingt.

Passende Verpackung organisieren

Umzugskartons scheinen keine große Sache zu sein, aber die Verwendung der richtigen Kartons kann dem eigenen Umzug tatsächlich erheblich erleichtern. Wenn Sie schwere Kartons für Ihre schwereren Gegenstände verwenden, können Sie verhindern, dass diese während des Umzugs zerbrechen. Ebenso erleichtert die Verwendung von Kartons, welche die richtige Größe für Ihre Gegenstände haben, das Ein- und Auspacken. Und wenn Sie befürchten, dass Ihre Gegenstände während des Transports beschädigt werden, können spezielle Kartons wie Spiegelkartons einen zusätzlichen Schutz bieten. Wichtig ist es auch, dass Sie genügend Luftpolsterfolie online kaufen. So bekommen Sie nicht nur einen günstigeren Preis als im Baumarkt, Sie können auch sicher sein, dass zerbrechliche Gegenstände sicher eingepackt werden können.

Den richtigen Zeitplan haben

Der Umzug in eine neue Wohnung ist eine aufregende Zeit, kann aber auch ein wenig überwältigend sein. Es gibt so viele Dinge zu tun und so viel zu bedenken. Eines der wichtigsten Dinge ist, so früh wie möglich mit den Vorbereitungen für den Umzug zu beginnen. So können Sie sicherstellen, dass am Umzugstag alles reibungslos verläuft.

Beginnen Sie damit, Ihre Wohnung zu entrümpeln. Je weniger Dinge Sie umziehen müssen, desto besser. Wenn Sie jetzt entrümpeln, fällt Ihnen auch das Ein- und Auspacken leichter.

Recherchieren Sie nach Umzugsunternehmen. Wenn Sie planen, ein professionelles Umzugsunternehmen zu beauftragen, sollten Sie jetzt damit beginnen, Angebote einzuholen.

Beginnen Sie mit dem Sortieren Ihrer Habseligkeiten. So können Sie feststellen, was Sie einpacken müssen und was Sie zurücklassen können.

Packen Sie nicht genützte Gegenstände wie Dekoartikel bereits frühzeitig ein, damit am Tag des Umzugs bereits möglichst viel verpackt ist.

Je früher Sie mit den Vorbereitungen für den Umzug beginnen, desto einfacher wird er. Wenn Sie diese Tipps befolgen, können Sie dafür sorgen, dass am Umzugstag alles reibungslos abläuft.

Renovierungsarbeiten durchführen

Bevor Sie Ihre alte Wohnung endgültig verlassen, muss diese noch auf Vordermann gebracht werden. In der Regel gilt, dass Sie keine umfassenden Renovierungsarbeiten durchführen müssen. Das Streichen der Wände sowie das Verspachteln von Löchern zählt jedoch definitiv zu Ihren Aufgaben. Auch diese Arbeiten können bereits vor dem tatsächlichen Umzug durchgeführt werden, damit Sie sich am Tag des Geschehens Stress und Zeit sparen können. Vor der Schlüsselübergabe muss die Wohnung noch besenrein gesäubert werden. Hinterlassen Sie keinen Müll und beseitigen Sie Schmutz, der beim Transport der Möbel angefallen ist.

Zeitpläne und Aufgabenlisten verfassen

Damit Ihr Umzug vom Erfolg gekrönt ist, braucht es eine klare Aufgabenverteilung sowie einen Zeitplan. Je mehr helfende Hände am Werk sind, umso wichtiger ist eine klare Strukturierung. Geben Sie jedem Helfer eine Liste, was wann zu tun ist. Zusätzlich können Sie an die Zimmertüren Zettel kleben, die zeigen, wer für den Raum zuständig ist. Achten Sie darauf, dass genügend Pausen eingeplant werden und der Zeitplan nicht zu strikt ist. Wenn man bereits nach einer Stunde hinterherhinkt, leidet die Motivation. Auch fehlende Ruhephasen und eine längere Mittagspause werden die Arbeitsmoral Ihrer Helfer deutlich senken.

Kinder- und Haustierbetreuung organisieren

Kinder und Haustiere sind für jede Familie eine wahre Bereicherung. Am Tag des Umzugs können Sie jedoch durchaus als Last empfunden werden. Zudem ist ein Umzug auch immer eine Gefahrenquelle, bei der es schnell zu einem Unfall kommen kann. Am besten ist es, wenn Sie Kinder und Haustiere am Umzugstag bei Freunden oder Verwandten unterbringen, die nicht helfen können.