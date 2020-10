Balaton: Grundsteinlegung für touristisches Prestigeprojekt BalaLand

In unmittelbarer Nähe des Schiffsanlegers Szántódrév und mit prächtigem Blick auf die Halbinsel Tihany entsteht auf einem 5,5 Hektar großen Gelände direkt am Ufer die Fünf-Sterne-Hotelanlage BalaLand.





Der Erlebniskomplex FamilyPark richtet sich in erster Linie an Familien mit kleinen Kindern. Willy Fog erzählt die Geschichte von Jules Verne „In 80 Tagen um die Welt“ neu und wird alle Kleinen und Großen begeistern. Den modernen Erlebnispark mit thematischen Spielelementen können die Besucher bereits im Frühjahr 2022 in Besitz nehmen, hieß es bei der feierlichen Grundsteinlegung im Beisein des Bürgermeisters und Medienvertretern am 29. September 2020.

Im Rahmen der Kisfaludy-Ausschreibung zur Entwicklung thematischer Abenteuerparks stehen den Bauherren Fördermittel in Höhe von 3.449.900.000 Forint, sowie Privatmittel und eine Bankfinanzierung der IIB zur Verfügung. Im BalaLand werden darüberhinaus ein großes, hochwertiges Apartmenthaus und ein 5-Sterne-Themenhotel verwirklicht. Bauträger sind die Familie Szepesi, die Dreamland Holding Zrt. und Appeninn Nyrt.

Dr. Richard Szepesi hat als Inhaber der Unternehmensgruppe Dreamland Holding in den letzten 15 Jahren bereits mehrere Tourismusprojekte erfolgreich durchgeführt, darunter das Shiraz Hotel, das Bambara Hotel und den Bükk Mystery Park.

Das Ziel der Eigentümer ist es, BalaLand zu einem der bedeutendsten familienfreundlichen Hotels in der Region zu machen und das ganze Jahr über qualitativ hochwertige Unterkünfte mit hoher Belegung bereitzustellen, die durch den Themenpark ergänzt werden. Das Konzept des Erlebnisparks wurde vom LIMA Design Studio erstellt. Die Bauausführung obliegt einem der größten Bauunternehmen des Landes, der 1999 gegründeten KÉSZ-Group. Das Unternehmen ist derzeit in 30 Ländern mit 65.000 Partnern und 2.000 Mitarbeitern tätig. Es kann mehr als 3.100 abgeschlossene Projekte als Referenz, sowie 94 nationale und internationale Auszeichnungen vorweisen.