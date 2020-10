Ungarn: 38 Tote – 989 registrierte Coronavirus-Neuinfektionen

In den vergangenen 24 Stunden sind in Ungarn 38 Covid-19-Patienten gestorben – die meisten von ihnen alt und an einer Vorerkrankung leidend – während 989 Menschen offiziell mit dem Coronavirus diagnostiziert wurden, womit die Gesamtzahl der registrierten Infektionen auf 48.757 gestiegen ist, informierte koronavirus.gov.hu am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der Todesopfer ist auf 1.211 angestiegen, während 14.637 wieder genesen sind. Es gibt 32.909 aktive Infektionen und 1.960 Covid-Patienten, die im Krankenhaus versorgt werden, 197 an Beatmungsgeräten. 24.780 Menschen befinden sich in offizieller häuslicher Quarantäne, und die Zahl der Tests ist auf 910.368 angestiegen.

Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen gibt es nach wie vor, und die Ungarn wurden dringend aufgefordert, auf Skiurlaub im Ausland zu verzichten. Das Tragen von Gesichtsmasken ist in Geschäften, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Kinos, Theatern, Einkaufszentren, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen obligatorisch. Restaurants und Unterhaltungslokale müssen um 23 Uhr schließen. Außerdem besteht ein Besuchsverbot in Krankenhäusern und Pflegeheimen. An den Schultoren finden Temperaturmessungen statt.

Die meisten registrierten Infektionen finden in Budapest (14.889), im Komitat Pest (6.244) und in den Komitaten Győr-Moson-Sopron (3.000) und Borsod-Abaúj-Zempén (2.715) statt, gefolgt vom Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg (2.351). Das Komitat Tolna (504) hat die wenigsten Infektionen.