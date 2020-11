Ungarn: 69 Tote – 3878 registrierte Coronavirus-Neuinfektionen

69 Covid-19-Patienten, die meisten mit Vorerkrankungen, sind in den letzten 24 Stunden in Ungarn gestorben, während 3.878 offiziell mit dem Coronavirus diagnostiziert wurden, womit die Gesamtzahl der registrierten Infektionen auf 79.199 gestiegen ist, informierte koronavirus.gov.hu am Sonntag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der Todesopfer sei auf 1.819 angestiegen, während 20.078 wieder genesen seien. Es gibt 57.302 aktive Infektionen und 4.205 Covid-Patienten, die im Krankenhaus versorgt werden, 306 an Beatmungsgeräten. 29.635 Personen befinden sich in offizieller häuslicher Quarantäne, und die Zahl der Tests ist auf 1.083.743 angestiegen.

Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen gibt es nach wie vor, und die Bürger wurden aufgefordert, die Teilnahme an Großveranstaltungen zu vermeiden. Das Tragen von Gesichtsmasken ist in Geschäften, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Kinos, Theatern, Einkaufszentren, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen obligatorisch. Ab Montag wird das Tragen von Masken auch in Vergnügungsstätten, Restaurants und in Catering-Einrichtungen bei Sportveranstaltungen Pflicht sein. Restaurants und Unterhaltungsstätten müssen nach 23 Uhr schließen. Außerdem besteht ein Besuchsverbot in Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Die meisten registrierten Infektionen gibt es in Budapest (20.735), im Komitat Pest (9.567) und in den Komitaten Borsod-Abaúj-Zemplén (6.459), Győr-Moson-Sopron (4.738), Szabolcs-Szatmár-Bereg (4.055) und Hajdú-Bihar (4.027). Das Komitat Tolna hat die wenigsten Infektionen (817).