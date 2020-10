Siege für Zverev und Struff in Köln

Drei Tage nach seinem Turniersieg hat Alexander Zverev auch sein Auftaktspiel beim zweiten ATP-Turnier in Köln gewonnen.

Der Weltranglistensiebte bezwang am Mittwochabend in der Kölner Arena den Australier John Millman mit 6:0, 3:6, 6:3 und trifft nun im Viertelfinale auf den an Nummer acht gesetzten Franzosen Adrian Mannarino.

Zuvor hatte bereits Jan-Lennard Struff (Warstein) mit einem 6:3, 6:1 gegen den italienischen Sandplatzspezialisten Marco Cecchinato als letzter Spieler das Achtelfinale im Einzel erreicht. Das deutsche Doppel Daniel Altmaier/Oscar Otte (Kempen/Köln) verpasste den Einzug ins Viertelfinale hingegen. Das Duo unterlag Marcus Daniel/Philipp Oswald (Neuseeland/Österreich) mit 4:6, 1:6.