Nations League – Schafft Deutschland den Turniersieg?

Wie nun bekannt wurde, wird Deutschland das Finalturnier der Nations League austragen. Jedoch nur, wenn im Viertelfinale gegen Italien gewonnen wird. Die Spiele würden dann in München und Stuttgart stattfinden. Es wäre das erste Mal, dass Deutschland in das Finale der Nations League kommt. Bislang blieb der große Erfolg beim neuen Turniermodus aus.

Entweder wird in Stuttgart und München oder in Turin gespielt

Während der UEFA Exekutivkomitee-Sitzung in Lausanne (Schweiz) wurde festgelegt, wer das Spiel Deutschland gegen Italien gewinnt, wird das Halbfinale und das Endspiel ausrichten. Das Viertelfinale, das am 20. März 2025 in Mailand und am 23. März in Dortmund stattfindet, entscheidet darüber, wo danach die restlichen Spiele der Nations League ausgetragen werden.

Am 4. Juni und 5. Juni finden die Halbfinalpaarungen statt. Das Endspiel sowie das Spiel um den dritten Platz werden am 8. Juni ausgetragen. Das heißt, im Zuge des Finalturniers sind vier Spiele auszurichten.

Gewinnt Deutschland gegen Italien und richtet das Turnier aus, so werden die offenen Spiele in Stuttgart und München ausgetragen. Es wäre nicht das erste Mal in diesem Jahr, in dem ein internationales Turnier auf deutschem Boden entschieden wird – am 31. Mai wird das Finale der Champions League in München ausgetragen.

Gewinnt Italien, so würden die beiden Turiner Stadien von FC Turin und Juventus Turin zum Austragungsort werden.

Ist Deutschland in der Favoritenrolle? Sieht man sich die Quoten der Wettanbieter an – etwa hier: https://www.wette.de/wettanbieter/ohne-oasis/, so erkennt man, dass es keinen klaren Favoriten und keinen klaren Außenseiter gibt. Eventuell sollte man hier nicht auf den Sieger tippen, oder auf eine Over/Under-Wette oder auch darauf, ob beide Teams ein Tor schießen. In der ewigen Statistik traf Deutschland 37 Mal auf Italien: 9 Spiele endeten mit einem deutschen Sieg, 13 endeten unentschieden und 15 Mal ging Italien als Sieger vom Platz.

Diese Spiele werden in der Nations League aktuell bestritten

Im Viertelfinale treffen aber nicht nur Deutschland und Italien aufeinander, sondern auch die Niederlande und Spanien, Kroatien und Frankreich sowie Dänemark und Portugal. Dänemark oder Portugal sind auch die möglichen Gegner, sofern Deutschland ins Halbfinale kommt.

Aber nicht nur der Weg zum Nations League Titel wird ausgespielt: Es geht auch um die Frage, wer in die Ligen A, B C und D auf- bzw. absteigt.

Die Playoffs der Liga A und B lauten:

Türkei vs. Ungarn

Ukraine vs. Belgien

Österreich vs. Serbien

Griechenland vs. Schottland

Die Playoffs der Liga B und C lauten:

Kosovo vs. Island

Bulgarien vs. Irland

Armenien vs. Georgien

Slowakei vs. Slowenien

Die Playoffs der Liga C und D lauten:

Gibraltar – Lettland

Malta – Luxemburg

Portugal, Frankreich und Spanien haben jeweils einmal die Nations League gewinnen können

Erst dreimal wurde die Nations League bislang ausgetragen. In der Saison 2018/19, also bei der Premiere, gewann Portugal. 2020/21 konnte Frankreich den Titel holen. Die letzte Nations League hat Spanien gewonnen (2022/23).

In der Saison 2018/19 hat man die Nations League in Dreiergruppen ausgetragen. Damals belegt Deutschland den letzten Gruppenplatz. In weiterer Folge kam es zu einer Modusveränderung: Auf einmal wurden die Dreiergruppen zu Vierergruppen – das hat den DFB damals verschont, in die Liga B abzusteigen. Auch wenn 2020/21 eine bittere 6:0 Pleite gegen Spanien folgte, gelang Deutschland der zweite Platz in der Tabelle und wurde danach Dritter in der Nations League.