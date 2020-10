SZFE-Kanzler: Universitäts-Website gehackt

Die Website der Budapester Universität für Theater- und Filmkunst (SZFE) wurde gehackt und ist derzeit nicht verfügbar, sagte der kürzlich ernannte Kanzler der Universität, Gábor Szarka – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Gábor Szarka sagte in einer Erklärung, dass „das Problem in Angriff genommen wird“. Presseberichten zufolge ist die Website seit Mittwochnachmittag nicht mehr verfügbar. Die neue Führung der SZFE hatte am 13. Oktober die Internetdienste vom Zentralcampus der SZFE abgeschnitten.

Die Einrichtung wurde von Studenten blockiert, die seit etwa 50 Tagen für die Wiederherstellung der Autonomie der Universität protestierten. Am 16. Oktober beschloss die Führung, die Herbstferien vorzuziehen, und forderte die Studenten auf, das Gelände zu verlassen, was sie jedoch ablehnten.