Stimmungsvoller Herbst im Schlosshotel Fehérvárcsurgó

Das Károlyi Schlosshotel & Restaurant Fehérvárcsurgó mit seinem einzigartig schönen Park ist gerade im Herbst einen Ausflug wert. Zwanzig Kilometer von Székesfehérvár entfernt laden die herrlichen Parkwälder mit ihren alten Bäumen zum Spaziergang ein. Auch das Arboretum mit eigenem See birgt manch tolle Überraschung.





Das elegante Hotel-Restaurant bietet Spezialitäten der französischen und ungarischen Küche an. Der Besuch des großen Schloss-Kellers mit seinem imposanten Gewölbe kann mit einer Weinverkostung verbunden werden. Am 7. November 2020 lädt das Schlosshotel wieder zur Nacht des Hl. Martin ein und erinnert an die Legende des berühmten römischen Bischofs, der 316 in der Nähe des heutigen Szombathely geboren wurde. Das mittlerweile schon traditionelle Programm beginnt 18.30 Uhr mit der „Eselssuche“, bei der Kinder mit Laternen im Schlosspark nach Martins Esel suchen. Nach einer kurzen Begrüßung finden um 19 Uhr und um 20 Uhr Führungen durch das Schloss statt. Der Eintritt zu den Programmen ist frei. Am 7. November erwartet das Restaurant seine Gäste mit einem Martinstag-Menü.

Kunsthistorisch interessierte Besucher entdecken auch Spannendes in den Ausstellungen des Schlosshotels. Eine besondere, ständige Ausstellung mit Leihgaben des Szent István Király Museums Székesfehérvár wurde am 16. September eröffnet. Im Eresztvényi Wald des gräflichen Schlosses waren frühgeschichtliche Hügelgräber aus dem 7. Jahrhundert v.Chr. entdeckt und zwischen 1983-1987 erforscht worden. Die archäologisch geborgenen Funde – Überreste eines Bestattungsfeuers, Grabbeigaben, Eisenwerkzeug, Bronzeschmuck der Hallstatt-Kultur – erinnern daran, dass hier Mitglieder der Oberschicht beigesetzt wurden. Sie geben einen Einblick in alte Bestattungsriten und die Fertigung von hölzernen Gräbern. Die einzigartigen Funde sind von herausragender wissenschaftlicher Bedeutung und sehr sehenswert.