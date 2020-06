Schlosshotel Károlyi Kastély in Mittelungarn wieder geöffnet

In der Coronavirus-Krise musste auch das Hotel Károlyi Kastély in Fehérvárcsurgó eine Zeitlang schließen und seine angekündigten Programme stornieren. Seit 29. Mai 2020 erwartet das zusätzlich geschulte Team des Hotels und Restaurants wieder seine Gäste. Das Schlosshotel bietet seine Dienstleistungen unter Einhaltung aller notwendigen Schutzmaßnahmen und höchster Hygienestandards in wunderschöner Atmosphäre an.





In einem kleinen Ort gelegen und umgeben von prächtigem Grün finden die Hotel- und Ausflugsgäste viel Ruhe. Der riesige Schlosspark mit seinem imposanten Baumbestand verfügt über ideale Bedingungen für Spaziergänge und Freizeitsport. Frische Luft und bunte Frühlingsblumen, das Zwitschern der Vögel und die weiten grünen Flächen heben die Stimmung, sie lassen Körper und Geist entspannen. Ein feines Essen im Restaurant beschließt die erholsamen Tage fernab vom Stress des Alltags. Der Schlosspark ist täglich von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.

Die aktuellen Angebote für Hotel und Restaurant, sowie weitere nützliche Informationen finden Sie auf der Website: karolyikastely.accenthotels.com/de

Die Kulturprogramme werden ab August fortgesetzt:

23.- 28. August – Sommer-Kammermusik-Akademie „Echo”

25.- 27. September – XI. Europäisches Streichquartett-Festival „Quartettissimo” und XVI. Europäische Zierpflanzen- und Gartenkunsttage mit Markt

16.-17. Oktober – Konferenz für Denkmalschutz

20.-22. November – Salonpräsentation ungarischer Kunsthandwerker mit Verkauf

21. November – Romantisches Harfenkonzert bei Kerzenschein zum Tag der Hl. Elisabeth

Hotel Károlyi Kastély

8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi u. 2.

www.karolyi.org.hu

www.karolyikastely.hu

Tel.: 0036 21 311 04 22

E-Mail: hotel@karolyikastely.hu