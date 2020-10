Parlament genehmigt Änderungen der Quarantänebestimmungen in Ungarn

Das Parlament hat mehrere Änderungen der ungarischen Quarantänebestimmungen genehmigt, die unter anderem höhere Strafen für Verstöße vorsehen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die neuen Vorschriften erhöhen die maximale Geldstrafe, die bei Verstößen gegen Hausquarantäne-Bestimmungen verhängt werden kann, von 50.000 Forint auf 150.000 Forint (410 EUR). Die Resolution strafft auch die Regeln für die drei Arten von Quarantäne, die von den Behörden angewendet werden können. Die Änderung sieht vor, dass diejenigen, die aus dem Ausland nach Ungarn einreisen, nun sofort mit der Selbstisolierung beginnen müssen, anstatt warten zu müssen, bis eine offizielle Quarantäneanordnung für das Heimatland erlassen wird. Die vom Leiter des Büros des Ministerpräsidenten vorgelegten Änderungsvorschläge wurden mit 117 Ja-Stimmen bei 23 Gegenstimmen und 19 Enthaltungen angenommen.

Róbert Kiss, ein Sprecher des operativen Vorstandes, der die Reaktion Ungarns auf die Epidemie koordiniert, sagte auf einer Pressekonferenz, dass 10.007 Menschen am Feiertagswochenende von den Behörden in häusliche Quarantäne beordert wurden, 2.235 davon an den Grenzübergängen. Derzeit befänden sich 28.070 Personen in offizieller häuslicher Quarantäne, sagte er und fügte hinzu, dass 1.174 von ihnen sich für die Nutzung der Smartphone-Anwendung registriert hätten, mit der die Einhaltung der Quarantäneanordnungen überwacht werden könne.