Lohnwachstum in Ungarn verlangsamt sich auf 9,1% im August

Im Jahresvergleich verlangsamte sich das Lohnwachstum in Ungarn von 10,8% im Juli auf 9,1% im August, wie die am Freitag vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten zeigen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In absoluten Zahlen lag der durchschnittliche Bruttomonatslohn für Vollzeitbeschäftigte bei 391.600 Forint (1.063 EUR). Der durchschnittliche Nettolohn belief sich auf 260.400 Forint. Rechnet man mit einem Zwölfmonats-VPI von 3,9 im August, so lag das Wachstum der Reallöhne bei 5,0%.

Ohne die 90.400 Ungarn in geförderten Arbeitsprogrammen – die im August durchschnittlich 81.700 Forint brutto verdienten – lag der durchschnittliche Bruttomonatslohn in Ungarn bei 402.400 Forint. Der durchschnittliche Bruttolohn im Unternehmenssektor, zu dem auch staatliche Unternehmen gehören, stieg um 9,9% auf 407.500 Forint, ohne die Beschäftigten in geförderten Arbeitsprogrammen. Der durchschnittliche Bruttolohn im öffentlichen Sektor, ohne Pflegekräfte, stieg um 7,1% auf 393.700 Forint. Für den Zeitraum Januar-August erreichte das Lohnwachstum 9,9%.

Die Beschäftigten im IKT-Sektor verdienten am meisten und erhielten monatlich 657.600 Forint brutto, während die Ungarn im gewerblichen Beherbergungs- und Gaststättengewerbe mit 251.700 Forint den niedrigsten Monatslohn erhielten. Das KSH stellte fest, dass Männer im Januar-August im Durchschnitt etwa 18,4% mehr verdienten als Frauen.

Der Staatssekretär für Beschäftigungspolitik, Sándor Bodó, kommentierte die Daten mit den Worten, dass der Lohnanstieg im Zeitraum Januar-August genauso rasant war wie in früheren Perioden. Allerdings habe die Inflation in den vergangenen acht Monaten 3,5% erreicht, sagte er dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender M1 und fügte hinzu, es gebe Anzeichen dafür, dass sich das Lohnwachstum in der kommenden Zeit verlangsamen werde. Die Löhne in Budapest sind nach wie vor deutlich höher als in anderen Teilen des Landes, wobei die in der Hauptstadt Beschäftigten über 20% mehr verdienen als die Arbeitnehmer im Komitat Győr-Moson-Sopron, sagte Bodó.