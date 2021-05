Lohnwachstum in Ungarn verlangsamt sich im März auf 8,7%

Das Lohnwachstum in Ungarn verlangsamte sich im Jahresvergleich im März auf 8,7% von 9,8% im Vormonat, wie die am Freitag vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten zeigen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Daten für Unternehmen und Institutionen mit mindestens fünf Beschäftigten zeigen, dass der durchschnittliche monatliche Bruttolohn für Vollzeitbeschäftigte bei 435.200 Forint (1.247 EUR) lag. Der durchschnittliche Nettolohn betrug 289.400 Forint und der durchschnittliche Bruttomedianlohn 343.000 Forint. Bei einem zwölfmonatigen Verbraucherpreisindex von 3,7% im März lag das reale Lohnwachstum bei 4,8%, so KSH.

Ohne die 80.800 Ungarn, die Vollzeit in geförderten Arbeitsprogrammen arbeiten – die im März durchschnittlich brutto 84.900 Forint verdienten – betrug der durchschnittliche Bruttomonatslohn in Ungarn 445.600 Forint. Der durchschnittliche Bruttolohn im Unternehmenssektor, zu dem auch die staatlichen Unternehmen gehören, stieg um 8,0% auf 453.000 Forint, ohne die geförderten Arbeitnehmer. Der durchschnittliche Bruttolohn im öffentlichen Sektor, ohne geförderte Arbeitskräfte, stieg um 11,7% auf 433.400 Forint. Am meisten verdienten im März die Beschäftigten im IKT-Sektor, die im Durchschnitt 757.000 Forint brutto monatlich erhielten. Am wenigsten verdienten Beschäftigte in der Beherbergungs- und Gastronomiebranche mit 253.400 Forint.

Ein breiterer Satz von Daten, der alle Vollzeitbeschäftigten umfasst, nicht nur die bei Arbeitgebern mit einer Lohnsumme von fünf oder mehr, zeigt, dass der durchschnittliche Bruttolohn im März bei 423.700 Forint und der durchschnittliche Nettolohn bei 281.800 Forint lag. Der Medianbruttolohn lag bei 329.800 Forint. Ohne Pflegekräfte verdienten Vollzeitbeschäftigte monatlich brutto 433.100 Forint und netto 288.000 Forint.

Die Daten für Januar-März zeigen, dass Männer im Durchschnitt 19,2% mehr verdienten als Frauen in diesem Zeitraum. Der Chefanalyst der ING Bank, Péter Virovácz, sagte, dass das zweistellige Lohnwachstum im öffentlichen Sektor durch politisch motivierte Lohnerhöhungen unterstützt wurde, während der Anstieg im privaten Sektor immer noch deutlich über der 4%igen Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns lag. Er fügte hinzu, dass sich das mit der Wiedereröffnung der Wirtschaft verbundene Lohnwachstum auf den Tourismus-, Gastronomie- und Unterhaltungssektor konzentrieren würde, wo die Verdienste unterdurchschnittlich sind. Er schätzte das Lohnwachstum für das gesamte Jahr auf etwa 9%.

Der leitende Analyst der Takarékbank, András Horváth, sagte, dass die Arbeitgeber gezwungen seien, die Löhne zu erhöhen, um die Arbeitskräfte zu halten und wegen des Inflationsumfelds. Die Takarékbank erwartet, dass das Lohnwachstum für das gesamte Jahr 9% erreichen könnte, fügte er hinzu.