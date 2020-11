Golfen und Wellness in Zalacsány

Das Zala Springs Golf Resort eröffnet am 13. November 2020 seinen neuen Wellness-Bereich. Aus diesem Anlass sind alle interessierten Golfer und Besucher zu einem besonderen Wochenende mit Wellness, Weindinner und Texas Scramble Turnier mit anschließendem Mittagessen eingeladen.





Im Zala Springs Golf Resort kann das Golfspiel auf einzigartige Weise mit einem schönen Wellness- und Genussurlaub verbunden werden. Der 18-Loch-Golfplatz mit anerkannter internationaler Qualität wurde vom US-Amerikaner Robert Trent Jones Jr., einer der weltweit besten Golfplatzarchitekten, geplant. Der Golfplatz besitzt den höchsten Standard in der Region. In seiner Driving Range können die Spieler vor dem Start ihren Golfschwung üben. Die Gäste verfolgen das Golfspiel vom weiträumigen Clubhaus aus, von wo sich ein herrlicher Blick über den Golfplatz mit seinen Seen eröffnet. Das elegante Design der Apartments, das hervorragende Restaurant und nun auch der neue Wellness-Bereich sind perfekt zum Entspannen und Genießen.

Programm:

13. November 2020, 19:00 Uhr – extravagantes Weindinner mit Chefkoch Lázár

14. November 2020, 11:00 Uhr – lustiges Texas Scramble Turnier, Mittagessen zum Martinstag

Anmeldung zum Eröffnungswochenende:

Turnier und Weindinner: 31.900 Ft

nur Weindinner: 14.900 Ft + 12% Servicegebühr

Übernachtung: 49.900 Ft/Person im DZ (1 ÜN mit Frühstück, Wellness, Teilnahme am Turnier, Weindinner)

Anmeldung zum Turnier: bis spätestens 12 Uhr am Tag vor dem Turnier

Anmeldegebühr:

5.900 Ft – Junioren

7.900 Ft – Clubmitglieder

21.900 Ft – Gäste

Das Startgeld beinhaltet das Greenfee, halfway, ein leichtes Mittagessen nach dem Turnier und die Nutzung des Wellness-Bereiches.

E-Mail: golfreservations@zalasprings.hu

Telefon: 0036 (20) 240-4209

Die Teilnahmegebühr ist an der Clubrezeption per Karte oder in bar zu entrichten.

Zala Springs Golf Resort Zrt.

Vállakozók útja 2., H-8782 Zalacsány

Telefon: 0036 (20) 234-2471

E-Mail: golf@zalasprings.hu

Website: www.zalasprings.hu