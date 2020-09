Oktoberfest-Feeling im Zala Springs Golf Resort

Das Golfspiel im Zala Springs Golf Resort in Zalacsány kann im September und Oktober 2020 mit echtem Oktoberfest-Feeling gekrönt werden.





Das Restaurant der schönen Anlage in der Hügellandschaft von Zala führt am 21. September eine spezielle Zala Springs Oktoberfest-Menükarte ein. Von Schweinssülze mit geräuchertem Fleisch und bayerischer Brez’n über Schweinshaxe mit Knödeln bis hin zum zünftigen Weißbier ist alles dabei, was man sich auf einem Oktoberfest wünscht.

Einen Frühschoppen und bayerischen Brunch gibt es am 27. September ab 9 Uhr. Zum speziellen Bierdiner lädt das Zala Springs Golf Resort am 3. Oktober um 19 Uhr ein. Für Stimmung und gute Laune sorgen Live-Musiker mit echt bayerischer Volks- und Stimmungsmusik.

Um vorherige Anmeldung wird gebeten: Telefon: 0036 (20) 403-4960 oder E-Mail: info@zalasprings.hu

Zala Springs Golf Resort

8782 Zalacsány

Vállakozók útja 2

Web: zalasprings.hu/de