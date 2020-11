Orbán: „Der Impfstoff ist die Lösung“

Ein Impfstoff, der jetzt in Sicht ist, wird die Lösung für die Coronavirus-Pandemie sein, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán in den sozialen Medien nach einer Sitzung des Wissenschaftlichen Rates für Gesundheit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





„Der Impfstoff ist die Lösung“, sagte er und fügte hinzu, dass sich dieses Ergebnis am Horizont abzeichne. Orbán sagte, es bestehe „eine gute Chance“, dass europäische, chinesische und russische Impfstoffe in Ungarn zur Verfügung stünden, und jeder, der sich selbst impfen wolle, könne dies nach entsprechender Prüfung freiwillig tun. Bis zu diesem Zeitpunkt, den er mit „ein paar Wochen“ bezeichnete, sei es wichtig, „sich bewusst zu sein, was um uns herum geschieht“, sagte er. Österreich, fügte er hinzu, sei „unser Labor“, und er habe heute mit dem österreichischen Bundeskanzler gesprochen mit der Bitte, österreichische Erfahrungen zu teilen.

Nächste Woche soll der russische Coronavirus-Impfstoff einen wichtigen „Meilenstein“ erreichen, der es Ungarn ermöglicht, ab Dezember kleine Mengen des Impfstoffs und ab Januar große Mengen davon zu kaufen, sagte der Außenminister Péter Szijjártó am Samstag auf Facebook. Péter Szijjártó wies auch darauf hin, dass Ungarn mit Russland Gespräche über den Erwerb einer Lizenz führt, damit das Land den Impfstoff vor Ort herstellen kann. Darüber hinaus hat Ungarn seine Absicht signalisiert, Dosen von einem staatlichen chinesischen Impfstoffhersteller und zwei privaten Unternehmen zu kaufen, so dass Ungarn zu den ersten Ländern in Europa gehören könnte, die Impfstoffe beschaffen, sagte er.

Am Freitag unterstrich Szijjártó, wie wichtig eine schnellere Entscheidungsfindung und die schnellstmögliche Einführung eines Impfstoffs sind, um die Coronavirus-Pandemie zu bekämpfen und das Land offen zu halten. Er teilte der Nachrichtenagentur MTI mit, dass er den Stand der Pandemie mit seinen österreichischen, tschechischen, polnischen und slowakischen Amtskollegen bereits früher am Tag diskutiert habe. Die Fallzahlen und Todesfälle während der zweiten Welle der Pandemie stellten eine ernsthafte Herausforderung für die gesamte mitteleuropäische Region dar, sagte der Minister.

„Die täglichen Durchschnittsstatistiken, die wir im Moment sehen, sind vier- oder fünfmal so hoch wie die Rekordzahlen der ersten Welle, die damals als absolut katastrophal angesehen wurden“, sagte er. „Dies zeigt, dass die Situation heute viel ernster ist als im Frühjahr. Er fügte jedoch hinzu, dass die gegenwärtige Situation im Hinblick auf den Vorbereitungsstand der verschiedenen Gesundheitssysteme günstiger sei.