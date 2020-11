Ausländische Investoren verschwinden praktisch vom ungarischen Immobilienmarkt

Ausländische Käufer und Investoren sind in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie praktisch vom ungarischen Wohnungsmarkt verschwunden, so die Tageszeitung „Magyar Nemzet“ vom Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Unter Berufung auf Daten von ingatlan.com ist die ausländische Beteiligung am ungarischen Immobilienmarkt zwischen Januar und Oktober im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 80% zurückgegangen. Ausländische Käufer kauften mehr als die Hälfte der Immobilien in Budapest, vor allem in den Innenbezirken, und es sei unvermeidlich, dass sich ihre Abwesenheit früher oder später in niedrigeren Preisen niederschlage, so die Zeitung.

Daten des Statistischen Zentralamtes (KSH) zeigen, dass Ausländer im vergangenen Jahr rund 7.000 Wohnungen gekauft haben. Die meisten waren deutsche und chinesische Staatsbürger. Österreicher und Deutsche interessierten sich für Ferienhäuser rund um den Plattensee und suchten in der Regel teure Häuser mit Aussicht.

In der Hauptstadt bestand das Hauptinteresse darin, Wohnungen im Stadtzentrum zu kaufen, um sie zu vermieten, während sie für sich selbst ein größeres Einfamilienhaus auf der grünen Buda-Seite der Hauptstadt bevorzugten.