Verstappen im rutschigen Türkei-Training vorn

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das Training zum Großen Preis der Türkei als Schnellster beendet. Der 23 Jahre alte Niederländer fuhr auf dem rutschigen Asphalt in Istanbul am Freitag in 1:28,330 Minuten die allerdings wenig aussagekräftige Bestzeit.

Der frische Straßenbelag stellte die Fahrer vor dem Rennen am Sonntag (11.10 Uhr/RTL und Sky) vor ungewohnt große Probleme und sorgte für einige Dreher. Platz zwei belegte Charles Leclerc im Ferrari vor Valtteri Bottas im Mercedes. Sebastian Vettel fuhr im zweiten Ferrari mit mehr als 1,6 Sekunden Rückstand auf den achten Rang.

Während im ersten Training kaum richtig gefahren werden konnte, verbesserte sich die Situation am Nachmittag leicht und die Fahrzeuge hatten auf der Strecke mehr Grip. Der Asphalt war erst vor wenigen Wochen kurzfristig neu aufgetragen worden, da das Rennen am Bosporus erst aufgrund der Coronavirus-Pandemie in den Kalender gekommen war.

Weltmeister Lewis Hamilton landete auf dem vierten Platz und hatte knapp eine Sekunde Rückstand auf Verstappen. Der Mercedes-Fahrer kann vier Rennen vor Saisonende zum siebten Mal Weltmeister werden und mit Rekordchampion Michael Schumacher gleichziehen. Der 35 Jahre alte Brite hat in der Gesamtwertung derzeit 85 Punkte Vorsprung vor seinem Stallrivalen Bottas. Bei 78 Zählern Polster nach dem Grand Prix ist Hamilton der Titel schon nicht mehr zu nehmen.