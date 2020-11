Ungarn: 96 Patienten gestorben, Zahl der Covid-19-Infektionen um 4440 gestiegen

In den vergangenen 24 Stunden sind 96 Covid-19-Patienten, zumeist ältere Menschen, die an einer Vorerkrankung litten, gestorben, und die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Ungarn ist um 4.440 auf 165.901 angestiegen, informierte koronavirus.gov.hu am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Insgesamt sind seit dem Auftreten des Coronavirus in Ungarn 3.568 Covid-Patienten gestorben, während 38.074 Menschen wieder genesen sind. Gegenwärtig gibt es 124.259 aktive Infektionen und 7.512 Patienten befinden sich im Krankenhaus, 604 davon an Beatmungsgeräten. 42.241 Personen befinden sich in offizieller häuslicher Quarantäne, während die Zahl der Tests bei 1.455.868 liegt.