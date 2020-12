Ungarn: Anmeldungen für eine Impfung beginnen bald

Der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten hat angekündigt, dass sich die Öffentlichkeit bald für eine Impfung gegen das Coronavirus anmelden kann – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Landesamtsärztin wird sich mit den Rentnern per Post in Verbindung setzen und ihnen ein Anmeldeformular und einen frankierten und adressierten Umschlag schicken, sagte Gergely Gulyás. Eine Internetseite für die Registrierung von Mitgliedern der Öffentlichkeit wird ab nächster Woche unter vakcinainfo.gov.hu zugänglich sein. Er sagte, dass die vom Staat organisierten Impfungen auf freiwilliger Basis durchgeführt würden, und fügte hinzu, dass Nachrichten über nicht vom Staat durchgeführte Impfprogramme falsch seien.

Ungarische Anfragen seien an zwei weitere Impfstoffhersteller gerichtet worden, bemerkte er und fügte hinzu, dass sich die Impfstofflieferungen von Pfizer nach Europa um Monate verzögern könnten. „Dies zeigt, dass wir, wenn wir so viele der verfügbaren Impfstoffe so schnell wie möglich haben wollen, verfügbare Impfstoffe von wo immer wir können reservieren müssen, sowohl im Osten als auch im Westen. Nur so lässt sich eine dritte Welle der Epidemie vermeiden.

Der Ministerpräsident wird Konsultationen mit Epidemiologen, Ärzten und Wirtschaftskammern führen, bevor eine Entscheidung über neue Maßnahmen getroffen wird, die nach dem Auslaufen der derzeitigen Beschränkungen am 11. Dezember in Kraft treten sollen, fügte er hinzu.