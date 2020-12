Adventskalender der Deutschen Nationalitätenschule Ödenburg

Schon hat die Vorweihnachtszeit wieder begonnen – und auch in unserer Schule ist in den nächsten Wochen einiges anders als sonst: In der Schule sind viele Klassenzimmer weihnachtlich geschmückt, die Schüler lernen Weihnachtsgedichte und singen Weihnachtslieder. Bald ist Weihnachten.





Es ist ein schönes heimliches Gefühl und eine Ruhe kehrt ein. Adventskalender stehen symbolisch für das Warten auf Weihnachten. Hinter jedem Türchen wartet eine andere Überraschung von unseren Schülern. Sie hilft die Wartezeit bis Weihnachten zu verkürzen.

Tormáné Bakody Noémi

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola

Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

9400 Sopron, Fenyő tér 1.

Tel./Fax: 0036 (99) 510-232

www.fenyoter.sopron.hu