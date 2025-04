„Deutsch mal anders – kunterbunt”

Wettbewerb der etwas anderen Art an der Audi Hungaria Deutsche Schule Györ

Auch in ihrem Jubiläumsjahr organisierte die Schule den beliebten Deutschwettbewerb, zu dem dieses Mal Schülerinnen und Schüler aus insgesamt sechs Schulen antraten. Neben den Gastgebern nahmen Mannschaften aus Deutschen Auslandsschulen, bilingualen Schulen und Deutschen Nationalitätenschulen aus Ungarn und sogar aus der Slowakei teil.





„Deutsch mal anders“ steht hier für ein abweichendes Wettbewerbsformat, bei dem die Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Stationen auf kreative Weise ihre Deutschkenntnisse unter Beweis stellen müssen. Nicht grammatikalisches Wissen, sondern die situationsgerechte Anwendung der Fremdsprache Deutsch steht bei „Kunterbunt“ im Fokus.

Auch Schulleiter Andreas Gering hob in seiner Begrüßungsansprache die Bedeutung der aktiven Fremdsprachenkompetenz hervor, auf deren Vermittlung an der Audi Hungaria Deutsche Schule Győr besonders großer Wert gelegt wird. Er gab seiner Freude Ausdruck, dass die Schule im Jahr des 15-jährigen Jubiläums neben anderen Veranstaltungen auch den Kunterbunt-Wettbewerb ausrichten kann. Für den Wettstreit wünschte er allen viel Erfolg und natürlich auch eine Menge Spaß.

Zur Begrüßung der Gäste führten die Erstklässler der Schule ein schwungvolles und lustiges Frühlingslied auf, wofür sie mit begeistertem Applaus belohnt wurden. Das vorgegebene Thema des diesjährigen Wettbewerbs lautete: „Ostern und Osterbräuche“ für die Grundschulmannschaften und „Deutsche und ungarische Frühlingsbräuche“ für die Sekundarstufenteams. Die Kinder bereiteten sich im Vorfeld umfassend auf das Thema vor und konnten so an den unterschiedlichen Stationen bei der Lösung von kniffligen Aufgaben, beim Singen und Basteln sowie bei Rollenspielen fleißig Punkte sammeln. Wie schon in früheren Jahren, bildete den Höhepunkt des Wettstreits auch dieses Mal die Präsentation der mitgebrachten Plakate, die für alle sichtbar in der Aula ausgestellt wurden. Dabei hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, alle ihre kreativen Talente einzubringen, wodurch wirklich sehenswerte und unterhaltsame Ergebnisse zustande kamen.

Zum Abschluss des turbulenten Nachmittags, der seinem Namen wieder einmal alle Ehre machte, wurde die Rangfolge gemäß erreichter Punkte bekanntgegeben. In der Kategorie der Grundschulmannschaften erhielt die Mercedes Benz Schule die meisten Punkte, bei den Sekundarstufenteams belegte die Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg den ersten Platz. Für die beste Präsentation wurde in beiden Kategorien jeweils das Team aus Ödenburg gekürt. Die beiden Mannschaften der Audi Hungaria Deutsche Schule Győr nahmen am Wettbewerb wie immer außer Konkurrenz teil und wurden mit je einem Sonderpreis belohnt.

Schulleiter Gering betonte bei der Preisverleihung die bedeutende Rolle dieses kreativen Deutschwettbewerbs der anderen Art und beglückwünschte alle Teams der teilnehmenden Schulen zu ihren Leistungen.

Weitere Infos über die Audi Hungaria Deutsche Schule Győr:

www.audischule.hu