Was einpacken für Urlaub in Ferienwohnung – für eine unvergessliche Auszeit auf Mallorca

Die Ferienzeit geht los. Viele Menschen entscheiden sich für einen Urlaub in einer Ferienwohnung. Die Vorteile sind klar – besonders Familien genießen bei Einmietung in einen Bungalow deutlich mehr Privatsphäre, Ruhe sowie Freiheit. Eine der wohl beliebtesten Destinationen, die bei deutschen Urlaubern gefragt ist, ist die Baleareninsel Mallorca.

Die Insel ist nicht nur für den Ballermann bekannt, zahlreiche einsame Strände im Norden oder im Osten verlocken auch Pärchen und Familien, die sich vom stressigen Alltag erholen möchten. Ein Bungalow dient als idealer Rückzugsort, um den Urlaub frei auf eigene Faust zu planen. Was für den Urlaub in der Ferienwohnung eingepackt werden muss, erklärt dieser Artikel.

Zeitiges Buchen der Ferienwohnung – erholsam in den Urlaub

Natürlich kann der Urlaub auch in der letzten Sekunde noch gebucht werden. Im Normalfall ist es jedoch besser, sich zeitig darum zu kümmern. Gerade dann, wenn Familien mit Kindern unterwegs sind. Ein frühes Buchen bedeutet, dass die Unterkunft deutlich günstiger zu ergattern ist, als wenn man es erst kurze Zeit vorher macht. Vor allem aber sparen sich Urlauber viel Stress, wenn Flug sowie Unterkunft bereits in sicheren Tüchern sind. Zusätzlich kann es hilfreich sein, sich die Kontaktdaten der Vermieter aufzuschreiben, sodass man sie im Falle eines Problems erreichen kann.

Das muss in den Koffer für den Urlaub – Urlaub Packliste

Wer in den Urlaub fahren möchte, hat vorher meist einiges zu planen. Egal, ob die Ferienzeit in einem Hotel oder in einer privaten Ferienwohnung auf Mallorca verbracht werden möchte – wichtig ist, dass die Koffer bereits zeitig gepackt werden, um nichts zu vergessen. Ein Urlaub in der Ferienwohnung bedeutet viel mehr Autonomität, was wiederum damit einhergeht, dass auch andere Sachen mit in den Koffer sollen.

a) Essenzielle Unterlagen, Reiseapotheke, Kleidung

In erster Linie darf bei der Packliste für den Urlaub immer an die persönlichen Unterlagen gedacht werden. Dazu gehören neben dem Personalausweis die Kreditkarte sowie das Flugticket, um die Reise unbeschwert genießen zu können. Eltern sollten auch an die Unterlagen für ihre Kinder denken. Geht die Reise ins EU-Ausland, muss an den Pass gedacht werden. Beim Einpacken muss darauf geachtet werden, dass der Ausweis noch gültig ist. Ansonsten ist es wichtig, ihn zeitnah zu erneuern.

Des Weiteren kann das Abschließen einer Reiseversicherung notwendig sein, um auch im Falle von Unfällen, Krankheiten oder Ähnliches gut abgesichert zu sein.

Möchte man Reisen aktuell planen, sollte unbedingt Desinfektionsmittel sowie eine Gesichtsmaske eingepackt werden. Zudem dürfen auch Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden müssen sowie Pflaster, Mückenspray oder Sonnenmilch nicht fehlen.

Die richtige Kleidung, die dem Klima der Insel entspricht, muss gut ausgewählt werden. Da viele Ferienwohnungen eine Waschmaschine haben, muss nicht viel Reservekleidung eingepackt werden.

b) Welche Utensilien brauchen Urlauber für die Küche und fürs Bad?

Darauf kann pauschal keine direkte Antwort gegeben werden. Es gibt jene Ferienwohnungen, in denen alles zur Verfügung gestellt wird, sodass weder Spülmittel noch Töpfe oder Geschirrtücher mitgenommen werden müssen. Am besten ist es, wenn Gäste die Situation bereits vorher mit dem Vermieter abklären, so kann ausgeschlossen werden, dass etwas doppelt eingepackt oder vergessen wird.

Ansonsten wird für den Aufenthalt in der Ferienwohnung auf Mallorca folgendes benötigt:

Müllbeutel

Spülmittel, Geschirrtücher, Schwamm

Frischhaltefolie, wenn man Lebensmittel oder Brote einpacken möchte (ansonsten lohnt sich die Verwendung von Metalldosen, die auf Ausflügen oder an den Strand mitgenommen werden können)

Kaffeepulver, Filter, Tee

Salz, Pfeffer, Essig und Öl

Waschmittel, falls eine Waschmaschine vorhanden ist

Geschirr wie Besteck, Töpfe, Gläser usw. sind meistens vorhanden. Beim Packen hilft es immer, den Alltag zu Hause zu beobachten und zu sehen, was man hier alles braucht. Diese Dinge kann man sich aufschreiben und dann eventuell (wenn sie in der Ferienwohnung nicht vorhanden sind) mitnehmen.

Häufig sind die Bäder deutlich minimalistischer ausgestattet, wie es beim Verreisen in einem Hotel wäre. Deshalb ist es gut, dass Urlauber an Handtücher, einen Föhn, Seife sowie Toilettenpapier denken.

c) Allgemeine Utensilien für den Urlaub in der Ferienwohnung

Im Urlaub mit Kindern darf auch Spielzeug nicht vergessen werden. In Ferienwohnungen haben Kinder nicht den Zugang zu diversen Animationsprogrammen wie es im Hotel üblich ist. Deshalb dürfen die Lieblingsstofftiere, Lego oder Sandspielzeug keinesfalls fehlen. Schwimmflügel, ein Wasserball sowie ein Fußball sind essenziell für einen Urlaub am Strand.