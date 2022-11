Zweitwohnsitz auf Mallorca – diese Topgründe sprechen für die Investition

Mallorca ist wohl die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen. Der Tourismus boomt und nicht umsonst trägt die Insel den Beinamen „das 17. Bundesland Deutschlands“. Wer hier zu Gast ist, bucht sich ein Hotel oder mietet sich in einer Ferienwohnung ein. Mittlerweile geht der Trend aber sogar zur gekauften Immobilie. Der Zweitwohnsitz auf Mallorca ist eine interessante Investition, die fürs Alter die Weichen stellen kann. Es gibt Gründe, warum er sich wirklich lohnt.

1. Zuhause statt nur in Urlaub



Anbieter wie Mallorcaresidencia bieten Appartements und Traumwohnungen zum Kauf an. Wer hier zuschlägt, hat sich ein zweites Zuhause geschaffen. Das ist einer der Gründe, warum ein Wohnungskauf auf Mallorca so sinnvoll sein kann. Insbesondere jene Touristen, die ein- oder mehrmals pro Jahr auf die Balearen fliegen, profitieren davon. Immer wieder muss ein Feriendomizil gesucht werden, die Spontanität ist auf Eis gelegt.

Das alles fällt weg, wenn eine eigene Zweitwohnung vorhanden ist. Sie bringt Flexibilität pur mit, denn der Besitzer kann Mallorca immer dann genießen, wenn ihm danach ist. Es kommt hinzu, dass sich das eigene Domizil ganz anders einrichten lässt. Es entsteht dann im Urlaub nicht mehr das Gefühl der Fremde, sondern der Heimat. Jede Reise wird dann zu einem Trip von einem Zuhause ins andere.



2. Privatsphäre pur bei jeder Reise auf die Insel



Auf Mallorca gibt es rund 1.791 Beherbergungsbetriebe, die vor allem in den Sommermonaten stark ausgelastet sind. Am Ballermann beispielsweise sind es Hotels für Massentourismus, die bis spät in die Nacht von Lautstärke geprägt sind. Hier kann sich kaum jemand wirklich erholen, doch Mallorca bietet noch so viel mehr als Partytourismus. Das eigene Ferienhäuschen oder die eigene Wohnung wird zur zweiten Heimat und bietet maximale Privatsphäre.

Keine komplizierten Buchungen vor der Anreise, keine Kontrolle der Minibar durch das Personal. Es ist ein Gefühl wie Zuhause, nur eben an einem der schönsten Orte der Welt.



Und auch die Freunde und Familie profitieren davon, wenn jemand ein eigenes Häuschen auf der Insel besitzt. Die Kinder möchten gern Ferien machen? Kein Problem, der Schlüssel für die Wohnung ist schnell weitergegeben. Und natürlich vermietet man sein Domizil an die besten Freunde bedeutend günstiger als an Fremde. Eine Win-Win-Situation für alle.



3. Die Altersvorsorge und die Option später einmal auszuwandern



Auf Mallorca gibt es 300 Sonnentage im Jahr. Während in Deutschland Regen und Schnee fällt, kann auf der Insel der Stand genossen werden. Zwar ist das Wasser hier auch im Winter nicht mehr badetauglich, für einen Strandspaziergang im T-Shirt reicht es aber noch. Der Zweitwohnsitz ist also eine prima Investition fürs Alter. Wenn die Rente einmal angetreten ist, bieten sich ganz neue Optionen, auch Auswandern wird dann möglich.



Selbst wenn der Wohnsitz in Deutschland nicht aufgegeben wird, verbringen viele Rentner zumindest einen Teil des Jahres auf der Baleareninsel. Es gibt sehr viele Touristen, die ein halbes Jahr auf Mallorca leben und dann wieder zurück nach Deutschland fliegen. Und wenn später einmal Geldbedarf vorhanden ist, kann eine gepflegte Immobilie auf Mallorca immer noch weiterverkauft werden.