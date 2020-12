Geiger holt Titel bei Skiflug-WM – Eisenbichler Dritter

Karl Geiger ist Skiflug-Weltmeister. Der 27-Jährige setzte sich bei den Titelkämpfen in Slowenien am Samstag knapp vor dem Norweger Halvor Egner Granerud und Teamkollege Markus Eisenbichler durch.

Geiger hatte bereits zur Halbzeit des Wettkampfes am Freitag nach Flügen auf 241 und 223,5 Meter geführt. Am Samstag ließ er Sätze auf 240,5 und 231,5 Meter folgen. Eisenbichler komplettierte den starken Auftritt des deutschen Teams mit Bronze nach Flügen auf 234,5 und 230 Meter am zweiten Wettkampftag und freute sich mit Geiger.

Für den Deutschen Skiverband (DSV) holte Geiger den ersten Skiflug-WM-Titel seit Severin Freund 2014.