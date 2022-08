Netrebko singt am 25. September Arien in der Budapester Oper

Opernstar Anna Netrebko wird am 25. September ein zweiteiliges Konzert in der Budapester Staatsoper geben, teilte die Oper am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Netrebko, die zum ersten Mal auf der Bühne der Budapester Oper steht, wird zusammen mit dem Pianisten Pavel Nebolsin, der Mezzosopranistin Elena Maximova und dem Geiger Kurt Mitterfellner einen romantischen Abend mit Liedern und Arien gestalten. Auf dem Programm stehen Lieder von Debussy, Dvorak, Rachmaninow, Rimski-Korsakow und Richard Strauss sowie Arien aus Tschaikowskis Pique Dame, Leoncavallos Pagliacci, Saint-Saens‘ Samson und Delilah und Offenbachs Hoffmanns Erzählungen. Das Programm beginnt um 19.30 Uhr.