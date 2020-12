Aus für Baum auf Schalke – Club-Ikone Stevens springt ein

Mit dem zweiten Trainer-Wechsel in der Saison will der FC Schalke 04 den Absturz in die Zweitklassigkeit verhindern. Nach nur zehn Partien trennte sich der Fußball-Bundesligist von Trainer Manuel Baum und bestätigte damit Berichte mehrerer Medien.

In den beiden letzten Spielen des Jahres betreut Schalkes Jahrhundert-Trainer Huub Stevens die Mannschaft. Der 67-jährige Niederländer wird somit am Samstag gegen Arminia Bielefeld und am Dienstag im DFB-Pokal beim SSV Ulm auf der Bank sitzen. Als Co-Trainer wird Mike Büskens unterstützen.

«Das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld ist von immenser Bedeutung für unseren Club. Der enttäuschende Auftritt gegen den SC Freiburg hat uns gezeigt, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht, um die Partie erfolgreich bestreiten zu können. Huub Stevens und Mike Büskens trauen wir genau das zu», wurde Sportvorstand Jochen Schneider in der Mitteilung zitiert. Für 14.00 Uhr wurde eine Pressekonferenz angesetzt.

Der 41 Jahre alte Baum hatte den Traditionsclub erst nach dem zweiten Spieltag von David Wagner übernommen, aber nicht stabilisieren können. Nach zwölf Bundesliga-Spieltagen der Saison hat das Team erst vier Punkte und ist auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Seit 28 Bundesliga-Spielen ist die Mannschaft ohne Sieg. Der bis dato letzte Erfolg gelang am 17. Januar mit dem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Unter Baum gelangen in zehn Partien nur vier Unentschieden, zuletzt verlor die Mannschaft am Mittwoch nach einer erschreckend schwachen Leistung mit 0:2 gegen den SC Freiburg.

Für das neue Jahr soll ein im Abstiegskampf erfahrener Trainer als Lösung gefunden werden. Im Gespräch soll Friedhelm Funkel (67) sein, der schon vor der Trennung von Baum als Kandidat gehandelt worden war. Zuletzt hatte er Fortuna Düsseldorf betreut.

Für Stevens wird es die vierte Amtszeit als Schalke-Trainer. Zuletzt hatte er Königsblau zwischen März und Juli 2019 vor dem Abstieg bewahrt.